تكنولوجيا: FiiO تطلق مكبر الصوت المحمول Snowsky Anywhere بتقنية بلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة FiiO رسميًا عن إطلاق مكبر الصوت المحمول Snowsky Anywhere (F3401S) بتقنية Bluetooth، والذي يتميز بقاعدة مغناطيسية مبتكرة تتيح تثبيته على أي سطح معدني، حتى في الوضع الرأسي.

جاء تصميم Snowsky بشكل دائري مع هيكل مقاوم لرشات الماء وفقًا لمعيار IPX6، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأبيض والوردي والأخضر الزيتوني.

كما زودت FiiO السماعة بحزام مدمج لتسهيل حملها، خاصة مع وزنها الخفيف الذي لا يتجاوز 190 جرامًا (حوالي 6.7 أوقية)، بالإضافة إلى إمكانية تثبيتها باستخدام حلقة تسلق (كارابينر) على الحقائب وأحزمة اليد.

تعتمد السماعة على أحدث بروتوكولات الاتصال اللاسلكي Bluetooth 5.4، مما يتيح دعم بث الصوت إلى عدة أجهزة باستخدام تقنية Auracast، مع توفير بث صوتي بزمن تأخير منخفض. علاوة على ذلك، يمكن إقران سماعتين من Snowsky Anywhere لإنشاء نظام صوتي ستيريو متكامل.

من ناحية الأداء، تحتوي السماعة على سعة بطارية تبلغ 1400 مللي أمبير، تدعم تشغيل محرك الصوت بقياس 45 مم لمدة تصل إلى 21 ساعة من الاستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. ويتم شحن البطارية بالكامل خلال ساعتين عبر منفذ USB-C.

تتوفر سماعة FiiO Snowsky Anywhere حاليًا عبر متجر Aliexpress بسعر يتراوح بين 39 و59 دولارًا أمريكيًا، بينما لم تُطرح بعد عبر متجر FiiO الرسمي على أمازون الولايات المتحدة.

ويُذكر أن FiiO قد أعلنت عن زيادة في الأسعار بنسبة 40% بدءًا من 1 مايو 2025، نتيجة الحرب التجارية التي يقودها الرئيس ترامب ضد الصين، لذا يُنصح الراغبون في اقتناء Snowsky Anywhere أو منتجات FiiO الأخرى مثل مشغل الموسيقى المكتبي R7 بالإسراع بالشراء قبل حلول الموعد المحدد.

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