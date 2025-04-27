تكنولوجيا: FiiO تكشف عن سماعاتها اللاسلكية Anytime خفيفة الوزن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة FiiO رسميًا عن سماعات Anytime (F4439E) اللاسلكية بتصميم أنيق مستوحى من الطراز الكلاسيكي، حيث تتوفر بالألوان الوردي والأسود والتيتانيوم.

وقد صممت FiiO سماعات Anytime بهيكل دائري مع أكواب أذن قابلة للدوران وطوق رأس يضمن تثبيتًا مريحًا بضغط منخفض. كما تساهم الوسائد الناعمة والوزن الخفيف الذي يبلغ 155 جرامًا (حوالي 5.5 أوقية) في توفير راحة كبيرة للاستعمال لفترات طويلة.

تعتمد السماعات على محركات صوتية بقياس 40 مم، تم ضبطها خصيصًا لإنتاج صوت جهير قوي. كذلك، تدعم السماعات ميزة عزل الضوضاء النشط لعزل الضجيج المحيط، مع توفير وضع الشفافية الذي يتيح للمستخدمين سماع البيئة المحيطة دون الحاجة إلى نزع السماعات.

وتأتي السماعات مزودة ببطارية سعة 500 مللي أمبير، توفر حتى 35 ساعة من التشغيل مع تفعيل إلغاء الضوضاء، وترتفع إلى 58 ساعة عند إيقاف هذه الميزة. كما يتم شحن البطارية بالكامل خلال ساعتين عبر منفذ USB-C.

على صعيد الاتصال، تعتمد FiiO Anytime على بروتوكول Bluetooth 5.4، مما يسمح بالاتصال المتزامن بجهازين صوتيين في وقت واحد. وعند تفعيل وضع الألعاب، ينخفض زمن الاستجابة إلى 60 ميلي ثانية، مما يقلل بشكل كبير الإحساس بالتأخير بين الصوت والصورة.

تتوفر سماعات FiiO Anytime حاليًا عبر متجر Aliexpress بسعر يتراوح بين 39 و69 دولارًا أمريكيًا، بينما لم يتم طرحها بعد على متجر FiiO الرسمي عبر أمازون الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن FiiO أعلنت عن رفع أسعار منتجاتها بنسبة 40% اعتبارًا من 1 مايو 2025 بسبب الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب التجارية مع الصين في عهد الرئيس ترامب، لذلك يُنصح المهتمون بسماعات Snowsky Anytime أو أجهزة FiiO الأخرى مثل مشغل الموسيقى المكتبي R7 بالإسراع بالشراء قبل حلول الموعد المحدد.

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