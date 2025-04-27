شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة التفاعل بالملصقات وتعزيزات جديدة لخصوصية الدردشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تطبيق واتساب، المملوك لشركة "ميتا"، تطوير مزاياه لتحسين تجربة المستخدمين، حيث يستعد لإطلاق خاصية جديدة تتيح التفاعل مع الرسائل باستخدام الملصقات، بدلًا من الاقتصار على الرموز التعبيرية التقليدية.

وكان واتساب قد قدم ميزة التفاعل بالرموز التعبيرية في ديسمبر 2024، لكنها لم تكن كافية للتعبير الكامل عن المشاعر والنوايا المختلفة. ووفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، فإن خاصية التفاعل بالملصقات ستتاح قريبًا على أجهزة أندرويد وiOS معًا، لتكون امتدادًا أكثر إبداعًا لطرق التعبير داخل التطبيق.

كيف ستعمل خاصية التفاعل بالملصقات؟

سيتمكن المستخدمون عبر هذه الميزة من اختيار أي ملصق من لوحة الملصقات، بما في ذلك الملصقات الرسمية المتوفرة في متجر ملصقات واتساب، إضافة إلى الملصقات المستوردة من تطبيقات أخرى أو المحفوظة مسبقًا.

وتأتي هذه الإضافة لتمنح المستخدمين حرية أكبر في التعبير عن مشاعرهم بشكل دقيق ومميز، مثل الرد على ملاحظة صوتية فكاهية أو صورة ساخرة باستخدام ملصق متحرك لشخصية تضحك بشدة، مما يعزز الطابع الشخصي والمرح داخل المحادثات، خاصة في الدردشات الجماعية.

الميزة لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع طرحها في تحديثات قادمة لواتساب.

ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات:

في سياق آخر، أطلق واتساب مؤخرًا خاصية جديدة لتعزيز خصوصية المحادثات بشكل أكبر. وتتمثل هذه الخاصية في تقييد إمكانيات تصدير المحادثات أو الحفظ التلقائي للوسائط المشاركة داخل الدردشات.

بجانب التشفير التام بين الطرفين، تمنح هذه الميزة للمستخدمين سيطرة إضافية على محتواهم، بحيث لا يمكن لآخرين ضمن الدردشة أو المجموعة تصدير سجلات المحادثة أو استخدام الرسائل في تفاعلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فعلى سبيل المثال، في المجموعات التي تجمع أشخاصًا لا يعرفون بعضهم البعض جيدًا — مثل مجموعات الأنشطة المجتمعية أو المناقشات الصحية الحساسة — ستوفر هذه الميزة بيئة أكثر أمانًا وتضمن بقاء المحتوى الخاص ضمن نطاقه المحدد دون الخوف من تسريبه أو إساءة استخدامه.

واتساب أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من التواصل بحرية وثقة، مع حماية مضاعفة للخصوصية الرقمية في عالم تزداد فيه المخاطر المرتبطة بمشاركة المعلومات.