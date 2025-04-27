تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Sony Xperia 10 VII قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل شاملة لهاتف Sony الرائد القادم Xperia 1 VII، بالإضافة إلى تسليط الضوء على هاتف الشركة من الفئة المتوسطة لهذا العام، Xperia 10 VII. وقد أشار تقرير حديث إلى بعض المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف المرتقب.

بحسب ما نشره موقع Sumaho Digest، من المقرر أن يحمل Xperia 10 VII شاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة +FHD، مثل الطرازات السابقة.

ورغم أن المصدر لم يقدم تفاصيل إضافية، إلا أن تقارير سابقة كانت قد ذكرت أن الهاتف قد يحصل أخيرًا على ترقية إلى شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز. ومع ذلك، وعلى عكس Xperia 1 VII المتوقع أن يتحول إلى نسبة عرض 19.5:9، سيحتفظ Xperia 10 VII بنسبة العرض الكلاسيكية 21:9 المعروفة عن السلسلة.

من ناحية الأداء، ذكرت التسريبات أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 4. ورغم أن هذا المعالج يمثل على الورق ترقية ملحوظة مقارنةً بـ Snapdragon 6 Gen 1 المستخدم في طراز العام الماضي، إلا أن الاختبارات أوضحت أن التحسينات الأساسية تتركز على جانب أداء وحدة المعالجة المركزية.

بالانتقال إلى الكاميرات، سيأتي Xperia 10 VII مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وبطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الهاتف زر مصراع مخصص للكاميرا، في لمسة تصميمية مميزة.

حتى الآن، لا تزال تفاصيل موعد الإطلاق الرسمي غير مؤكدة، ولكن من المتوقع أن تكشف سوني عن Xperia 10 VII إلى جانب Xperia 1 VII، مع شائعات تشير إلى إقامة الحدث في 15 مايو.

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