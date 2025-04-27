شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف: نظام iPadOS 19 سيضم مميزات تشبه أجهزة ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جهاز iPad قد يبدأ قريبًا بمحاكاة أجهزة ماك، حيث تشير شائعة جديدة إلى أن نظام iPadOS 19 قد يُضيف بعض ميزات macOS الحقيقية، مثل شريط قوائم حقيقي وإصدار Stage Manager 2.0 مُحسّن، وإذا صحّ هذا، فقد يُحدث نقلة نوعية في كيفية استخدامنا لأجهزة iPad، خاصةً إذا كان لديك جهاز متصل بلوحة مفاتيح Magic Keyboard، إنها الميزات التي لطالما طلبها مُستخدمو الأجهزة المُتقدمة.

وتزداد هذه الشائعات حدةً قبيل مؤتمر Apple للمطورين، WWDC، وهو المؤتمر الذي عادةً ما يُعرض فيه أحدث البرامج، وتأتي هذه المعلومات من مُسرّب يُعرف باسم ماجين بو، مُشيرًا إلى أن Apple تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعدد مهام iPad. يتوافق هذا مع ما سمعناه سابقًا من مارك جورمان في بلومبرج - أن نظام iPadOS 19 سيُركز على الإنتاجية وتحسين استخدام التطبيقات، على الرغم من أنه لم يُقدم أي تفاصيل آنذاك.

ومن المنتظر أن يضم iPadOS 19 كلا من شريط قوائم على غرار Mac، الفكرة هي أنه عند النقر على Magic Keyboard، سترى هذا الشريط المألوف في الأعلى مع ملف وتحرير وما إلى ذلك، تمامًا كما هو الحال في macOS، ويمكن أن يُسهّل هذا العثور على الخيارات في التطبيقات بدلاً من البحث عن الأزرار المخفية.

ثم هناك Stage Manager 2.0، من المفترض أن يكون هذا إصدارًا أفضل من نظام تعدد المهام الحالي، حيث يبدأ تلقائيًا عند توصيل لوحة المفاتيح. تتحدث الشائعات عن سلاسة أكبر في التنقل بين التطبيقات والتعامل مع النوافذ، مما يجعل الأمور تبدو أكثر إنتاجية وأقل تعقيدًا، وإذا تم ذلك بشكل صحيح، فقد يجعل استخدام تطبيقات متعددة يبدو أكثر طبيعية.