تكنولوجيا: شاومي تطلق نسخة هاري بوتر الخاصة من باور بانك بقوة 33 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن نسخة هاري بوتر الخاصة من باور بانك 33 واط، والتي تأتي بنفس الخلفية الزرقاء الداكنة التي ظهرت في إحدى الإصدارات السابقة.

ومع ذلك، أضافت شاومي لمسة مميزة، حيث زينت التصميم بنقشة مربعات بدرجة أغمق من الأزرق، مع شعار هاري بوتر ورمز الأقداس المهلكة باللون الذهبي. كذلك، صممت الشركة العبوة ودليل الاستخدام بإيحاءات مستوحاة من عالم هاري بوتر.

من حيث المواصفات التقنية، لم تختلف النسخة الجديدة عن الطراز الأصلي. يأتي الجهاز مزودًا بكابل USB-C مدمج يدعم إخراجًا بقدرة تصل إلى 33 واط، مع مساحة مخصصة لتخزين الكابل على جانب الباور بانك.

كما توفر المنافذ الإضافية USB-C وUSB-A إمكانية شحن ثلاث أجهزة في وقت واحد، مع دعم معايير الشحن السريع مثل PD3.0 وQC3.0. وتبلغ سعة الباور بانك 10,000 مللي أمبير، مع إمكانية إعادة شحنه عبر مدخل بقدرة 30 واط.

اعتمدت شاومي نظام تحكم ذكي بدرجات الحرارة لحماية الجهاز من ارتفاع الحرارة، إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان الأخرى. وعلى الرغم من هذه الإمكانيات، يحتفظ الباور بانك بحجمه الصغير، حيث تأتي أبعاده عند 80.9 × 65.9 × 26 ملم تقريبًا (3.2 × 2.6 × 1.0 بوصة).

يتوفر باور بانك شاومي 33 واط (بكابل مدمج) في الصين بسعر 149 يوان صيني (حوالي 20 دولار أمريكي)، وهو نفس سعر النسخ الأصلية.

وحتى الآن، لم تعلن الشركة ما إذا كانت ستطرح هذا الإصدار في أسواق أخرى مثل أوروبا. يذكر أن النسخة الأصلية متوفرة حاليًا بسعر 19.99 جنيه إسترليني أو 24.99 يورو عبر متجر Mi Store في ألمانيا.

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