تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo10 Pro+ قادم قريبًا مع مواصفاته المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق iQOO Neo10 Pro رسميًا في الصين في شهر نوفمبر، لكن يبدو أن النسخة Pro+ ستنضم قريبًا إلى السلسلة. تم تسريب مواصفات iQOO Neo10 Pro+ اليوم، فلنلقِ نظرة عليها.

الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، على عكس النسخة Pro التي استخدمت معالج Dimensity 9400. يُقال إن Pro+ يحتوي على شاشة بحجم 6.82 بوصة بدقة “2K”، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 120 واط عبر الكابل.

من المثير للاهتمام أن Neo10 Pro يحتوي على زوج من الكاميرات بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، ما يعني أن النسخة Pro+ قد تقوم بتقليص دقة الكاميرا الواسعة الزاوية، لكنها ستأتي بشاشة أكبر وأعلى دقة.

لا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاق iQOO Neo10 Pro+، ولكن سنوافيكم بالتفاصيل حالما تتوفر.

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