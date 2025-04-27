شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Instagram Edits يتجاوز 7 ملايين عملية تنزيل في أسبوعه الأول.. متجاوزًا إطلاق CapCut والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق تطبيق Instagram Edits، تطبيق إنشاء الفيديو الجديد من Meta، انتشارًا أوسع من منافسه المباشر، CapCut من ByteDance، حيث قد تم تنزيل التطبيق الجديد، الذي يُمكّن المستخدمين اليوم من إنشاء مقاطع فيديو لمقاطع Instagram Reels والقصص وغيرها من المنشورات الاجتماعية، ما يُقدر بـ 702,900 مرة على أجهزة iOS خلال أول يومين من طرحه في السوق، وهذا يُعادل حوالي 37 ضعف عدد التنزيلات على iOS مقارنةً بـ CapCut في أول يومين من توفره، وفقًا لبيانات من Appfigures، مُزوّد ​​معلومات التطبيقات.

وحتى يوم الخميس، ارتفع عدد التنزيلات على iOS إلى 1.2 مليون تنزيل و5.9 مليون تنزيل على Android، ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون، وبالمقارنة، تم تنزيل CapCut 83.5 ألف مرة فقط في الأيام الثلاثة الأولى من طرحه على iOS وAndroid، للإنصاف، لم يكن تطبيق CapCut متاحًا إلا في نصف الأسواق العالمية عند إطلاقه، ولكن حتى لو تضاعفت أعداده مرتين أو ثلاث مرات، فسيكون تطبيق Edits متقدمًا بفارق كبير.

في الولايات المتحدة وحدها، تم تنزيل Edits حوالى 381,000 مرة في الأيام الثلاثة الأولى، بينما لم يتم تنزيل CapCut سوى 3,400 مرة خلال أول ظهور له في الولايات المتحدة، في هذه المقارنة المباشرة، كان حجم إطلاق Edits في الولايات المتحدة أكبر بـ 112 مرة من حجم إطلاق CapCut.

وجدت Appfigures أن الانتشار السريع لتطبيق Edits أدى أيضًا إلى تحقيق تصنيف عالٍ خلال أول ظهور له، مما قد يساعد في زيادة عدد مرات تنزيله وزيادة المنافسة. تُعد هذه الأرقام أيضًا دليلًا على مدى قوة تأثير شبكة Meta عند إطلاق تطبيقات جديدة تستفيد من منظومتها الأوسع من شبكات التواصل الاجتماعي.

حقق تطبيق انستجرام الجديد، المصاحب لإنستغرام، المركز الأول في قوائم متجر تطبيقات آيفون الأمريكي، بما في ذلك أفضل التطبيقات بشكل عام وأفضل التطبيقات (باستثناء الألعاب) في يومه الأول، 22 أبريل. وبحلول اليوم الثاني، تراجع إلى المركز الثاني في كلا القائمتين، ثم بقي هناك، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بحلول يوم الجمعة.

ونظرًا لأن متجر التطبيقات يتتبع أفضل التطبيقات من حيث عدد التنزيلات وسرعة التثبيتات الجديدة، فإن هذا يجعل تطبيق Edits يحتل حاليًا مرتبة أعلى من تطبيق CapCut، الذي احتل المركز 14 بشكل عام والمركز 10 بين أفضل التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في متجر التطبيقات الأمريكي بعد أيامه الثلاثة الأولى في السوق.

ومع ذلك، لا يزال أمام Edits طريق طويل ليقطعه لمواكبة قاعدة مستخدمي CapCut الإجمالية. أُطلق التطبيق المملوك لشركة ByteDance، والذي يحظى بشعبية بين منشئي محتوى TikTok، في أبريل 2020، ومنذ ذلك الحين تم تنزيله على نظامي iOS وAndroid 1.22 مليار مرة حول العالم، باستثناء الصين.

حتى الآن، تلقى تطبيق Edits ردود فعل متباينة من المبدعين، وفقًا لما ذكرته ليا هابرمان، مستشارة تسويق وسائل التواصل الاجتماعي، في نشرتها الإخبارية الأخيرة. أشاد الكثيرون بسهولة استخدام التطبيق، وتحليلاته المدمجة، وخلوه من الإعلانات، ودعمه لفيديوهات 4K، وإمكانية تصديره بدون علامات مائية. وأشار النقاد إلى أن Edits لا يزال يفتقر إلى ميزات CapCut، بما في ذلك القوالب ومجموعة كبيرة من تأثيرات الانتقال.

مع مرور الوقت، لا يزال بإمكان Edits اللحاق بـ CapCut، ولكن قد يختار أيضًا إضافة نسخة مدفوعة كوسيلة لتحقيق الدخل أو إضافة إعلانات.



