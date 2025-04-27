تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن موعد إطلاق مبكر غير معتاد لهاتف Redmi K90 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط كوالكوم على ما يبدو لإطلاق معالج Snapdragon 8 Elite Gen 2 في سبتمبر 2025، في محاولة منها لسرقة الأضواء من سلسلة آيفون 17.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى دفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لإطلاق أجهزة جديدة تعتمد على هذا المعالج في أقرب وقت ممكن، أي بحلول نهاية أكتوبر 2025.

من بين الأجهزة القادمة المتوقع أن تشملها هذه الترقيات: OnePlus 14، سلسلة Xiaomi 16، وسلسلة Redmi K90. وعلى الرغم من أن الأجيال السابقة من هذه السلسلة لم تتمكن من منافسة هواتف Xiaomi 15 و15 Pro في الصين حتى نوفمبر 2024، يبدو أن “K90 Pro” قد لا يكون مجرد فكرة مؤجلة هذا العام. من المتوقع أن يُطلق في موسم الهواتف الرائدة المبكر الذي يدعمه معالج Snapdragon 8 Elite Gen 2.

من المتوقع أن يتميز الهاتف الرائد القادم بشاشة مسطحة بدقة 2K (قد تكون مسطحة بالكامل هذه المرة)، ومن المرجح أيضًا أن يتمتع ببطارية لا تقل عن 6000 مللي أمبير مثل تلك التي توجد في K80 Pro.

كما أن الجدول الزمني المعجل لإطلاق الهاتف قد يكون خبرًا جيدًا أيضًا لوريث Poco F7 Ultra، الذي كان عليه الانتظار حتى مارس 2025 لإعادة تسمية K80 Pro للأسواق الدولية.

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