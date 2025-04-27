شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة غسل الشعر المدعومة بالذكاء الاصطناعى تجتاح الصالونات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

طرحت عدد من صالونات الشعر فى الصين أجهزة غسل شعر مدعومة بالذكاء الاصطناعى، تُقال إنها قادرة على غسل وشطف شعر العملاء فى 13 دقيقة فقط، فعى الرغم من أن ثورة الذكاء الاصطناعى ما زالت فى بداياتها، ولكن يبدو أن قطاع العناية بالشعر يستخدم الذكاء الاصطناعى بالفعل لتحويله إلى عملية أوتوماتيكية، لغسل الشعر فى هذه الصالونات.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الصينية، فقد رُصدت أجهزة غسل الشعر المدعومة بالذكاء الاصطناعى فى صالونات الشعر فى مناطق مختلفة من مقاطعة قوانغتشو الصينية، حيث وصفها البعض بـ"صيحة غسل الشعر بالذكاء الاصطناعي"، وتعتمد هذه الأجهزة المبتكرة، بحسب التقارير، على مستشعرات بالأشعة تحت الحمراء لرصد فروة رأس المستخدم، ثم اختيار الشامبو المناسب وطريقة غسل الشعر المناسبة بناء على نوع شعره، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

ووفقا لأحد أصحاب صالونات الشعر فى منطقة تيانخه، تتميز أجهزة غسل الشعر المدعومة بالذكاء الاصطناعى بأوضاع غسل مدمجة متعددة، مثل الغسيل السريع، والغسيل العادى، والوقت الإضافى، ودش الماء، بالإضافة إلى 3 إعدادات مختلفة لشدة تدليك فروة الرأس.



أجهزة غسل شعر بالذكاء الاصطناعي تجتاح الصين

وتوفر هذه الأجهزة أوضاعا مختلفة لأصحاب الشعر الطويل والقصير، عند إطلاق الخدمة الآلية، كان سعر جلسة غسل الشعر بالشامبو بالذكاء الاصطناعى 9.9 يوان ما يعادل 1.35 دولار ، ولكنه تضاعف تقريبا ليصل إلى 19 يوان بفضل شعبيتها، وتستغرق جلسة غسل الشعر العادية 13 دقيقة فقط.

على الرغم من شعبيتها المتزايدة فى الصين، لاقت أجهزة غسل الشعر بالشامبو المدعومة بالذكاء الاصطناعى تقييمات متباينة من المستخدمين، حيث اشتكى البعض من أن تدليك فروة الرأس مؤلم للغاية، بينما ادعى آخرون أنها لا تؤدى وظيفتها على أكمل وجه.

علق أحد المستخدمين على موقع ويبو، النسخة الصينية من تويتر: "جربتها، لكنها غير مجدية، فروة رأسى تؤلمنى"، وكتب آخر: "جربتها، إنها ترش فقاعات فقط وتشطف بالماء، لكنها لا تصل حتى إلى مؤخرة رأسى، وليست نظيفة بما يكفى، على القيام بذلك يدويا"، وبعيدا عن الانتقادات، يتفق الجميع على أنه مقابل هذا السعر المنخفض، فإن أجهزة غسل الشعر بالذكاء الاصطناعى تستحق المحاولة على الأقل.