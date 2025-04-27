شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تختبر ميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة المستخدم، أعلنت شركة جوجل بدء اختبار ميزة ذكاء اصطناعي مبتكرة على منصة يوتيوب، تهدف لتقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وذلك استلهامًا من ميزة "AI Overviews" التي تم إطلاقها مؤخرًا ضمن نتائج بحث جوجل.

ميزة جديدة حصرية لمشتركي يوتيوب بريميوم

الميزة الجديدة، التي تُجرب حاليًا مع مجموعة محدودة من مشتركي يوتيوب بريميوم في الولايات المتحدة، تعتمد على روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، حيث تقوم الميزة بتحليل محتوى الفيديوهات واختيار الأجزاء الأكثر ارتباطًا بأسئلة واستفسارات البحث، خصوصًا في مجالات مثل مراجعات المنتجات والأنشطة السياحية.

كيف تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في يوتيوب؟

أوضحت جوجل عبر منتدى مجتمع يوتيوب أن الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخلاص أبرز الأجزاء المفيدة من الفيديوهات عند البحث، مثل:

تأثير ميزة تلخيص الفيديوهات على صناع المحتوى

رغم الفوائد الكبيرة المتوقعة لهذه التقنية، إلا أن بعض صناع المحتوى عبّروا عن مخاوفهم من تأثيرها السلبي على عدد المشاهدات المباشرة. فظهور الملخصات قد يدفع المستخدمين للاكتفاء بالمقتطفات دون مشاهدة الفيديو بالكامل، كما حدث مع ميزة AI Overviews في بحث جوجل التي أثارت جدلًا مستمرًا حول انخفاض زيارات المواقع الإلكترونية.

هل ستتاح الميزة للجميع قريبًا؟

سيتمكن المستخدمون من تقييم المقاطع المُقدَّمة عبر الذكاء الاصطناعي من خلال أزرار الإعجاب وعدم الإعجاب، ومع ذلك، لم تعلن جوجل حتى الآن عن موعد انتهاء فترة الاختبار أو خططها لتوسيع الميزة وإتاحتها لكافة المستخدمين.



