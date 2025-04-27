تكنولوجيا: ترقيات OnePlus 13R تشمل تجاوز الشحن ودعم نقل الملفات مع Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق هاتف OnePlus 13T الجديد في السوق الصينية مع شاشة بحجم 6.3 بوصة ضمن فئة الهواتف الذكية المتميزة بنظام اندرويد، وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع. ومع ذلك، أعلنت العلامة التجارية أن بعض عملائها يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا دون الحاجة لشراء الهاتف الأحدث.

الميزة الأساسية تسمح للهاتف بالعمل عبر مصدر طاقة دون شحن البطارية، مما يقلل من ارتفاع درجة الحرارة أثناء جلسات الألعاب الثقيلة. تم تفعيل هذه الميزة في التحديث البرمجي الأخير لـ OnePlus 13R، الذي يُعد أول جهاز من سلسلة “MAING” في الأسواق العالمية.

يشمل التحديث أيضًا إضافة واجهات تشغيل الساعة المخصصة للعلامة التجارية، وميزة تسجيل الشاشة الجزئية، بالإضافة إلى تصحيح أمان أبريل 2025. كما يمكن لمستخدمي 13R الآن توصيل هواتفهم بأجهزة Mac لمشاركة الملفات.

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