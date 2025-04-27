شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امسك لسانك.. ويندوز 11 هتمسح الشتايم من الرسائل الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

وفرت لك مايكروسوفت أحدث ميزاتها في ويندوز 11 ، وستُغير الشركة قريبًا طريقة عمل مُرشِّح الألفاظ البذيئة للكتابة الصوتية على ويندوز 11 ، ما يتيح لك تعطيل المُرشِّح والسماح لجميع كلماتك البذيئة بالظهور بحرية.

وبدأت مايكروسوفت باختبار هذا التغيير في قناتي التطوير والإصدار التجريبي مع مستخدمي Windows Insiders، وذلك بإضافة زر جديد في واجهة إعدادات الكتابة الصوتية يتيح لك إما تصفية الألفاظ البذيئة واستبدالها بعلامات النجمة، أو كتابة لفظك البذيء كأي كلمة أخرى ، وهناك أشخاص متحمسون جدًا لهذا التغيير، لأن الكتابة الصوتية حاليًا تُصفّي الألفاظ البذيئة التي تحتوي على عدد غير صحيح من علامات النجمة.

إلى جانب تغييرات فلتر الألفاظ البذيئة، تتيح مايكروسوفت أيضًا لمستخدمي قلم Surface Pen ضبط زر القلم لتشغيل ميزة "اضغط للتنفيذ" الجديدة التي بدأت تُطرح اليوم ، وتُتيح هذه الميزة تنفيذ إجراءات على النصوص أو الصور المعروضة على شاشتك، ما يُتيح لك الضغط على زر القلم تلخيص النص أو إزالة عنصر من صورة بسرعة.

ويتم اختبار كل هذه الميزات مع Windows Insiders، وأتوقع رؤيتها تظهر لمستخدمي Windows 11 فى الأشهر المقبلة.



