شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية الهولوجرام تشكل خطرا على صناعة الموسيقى وحقوق ملكية المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطر الهولوجرام..



استنساخ الأصوات الناشئ من برامج الذكاء الاصطناعى، ليس الخطر الوحيد على صناعة الموسيقى، خاصة مع التوسع فى استخدام فى تقنية الهولوجرام، هذه التقنية التى أعادت أم كلثوم للمسرح مرة أخرى، فبات بمقدورك وأنت فى عام 2024 حضور حفلة للست كوكب الشرق والاستمتاع بروائعها الفنية وصوتها القوى، كل هذا التطور السريع والمتلاحق فى عالم التكنولوجيا والمؤثرات البصرية، يزيد من مخاطر التكنولوجيا على صناعة الموسيقى، فمع توفر صوت المطرب وسهولة استنساخه مع توافر هذه التقنية البصرية، قد لا نكون فى حاجة إلى مطربين أو مؤلفين موسيقين أو حتى ملحنين وعازفين، الأمر يتوقف فقط على مدى قدرتك لتطويع الذكاء الاصطناعى لإنتاج أغان وإقامة حفلات جماهيرية، بأقل تكلفة، ما يعنى ضياع مستقبل هذه الصناعة وكل مكوناتها فى القريب العاجل.

غناء بدون مطربين..

تقنية «الهولوجرام» عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق، حيث تعتمد على الموجات الضوئية التى تتولى مسؤولية التصوير ثلاثى الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية، فهى عبارة عن عرض مرئى يقوم بإعادة إنشاء الصورة بطريقة عالية الجودة، لتطفو الصورة فى الهواء كمجسم هلامى ثلاثى الأبعاد، ويظهر كطيف مـن الألوان يتجسد على الشكل المراد عرضه.