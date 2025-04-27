شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تعرب عن رغبتها في شراء متصفح "كروم" حال إجبار جوجل على بيعه والان مع تفاصيل الخبر

أعربت شركة "ياهو" عن اهتمامها بالاستحواذ على متصفح "كروم" التابع لجوجل، في حال اضطرت الأخيرة إلى بيعه بناءً على نتائج المحاكمة الجارية ضدها بشأن احتكار سوق البحث الإلكتروني في الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال شهادة براين بروفوست، المدير العام لمحرك بحث ياهو، أمام المحكمة، حيث أبدى استعداد الشركة لشراء "كروم" إذا ما طبق قرار يقضي بتفكيك أعمال جوجل.

وتخوض جوجل حاليًا محاكمة تقودها وزارة العدل الأمريكية، بتهمة احتكار سوق البحث الإلكتروني، وأشار القاضي أميت ميهتا إلى أن أحد الحلول المطروحة قد يتمثل في تفكيك جوجل وإجبارها على بيع بعض أصولها، من بينها متصفح "كروم"، الذي ساعد بشكل كبير في تعزيز مكانة محرك بحث جوجل عالميًا.

وكانت "ياهو" في وقت سابق من أبرز المنافسين لجوجل في سوق محركات البحث، قبل أن تتراجع وتوجه أنظارها نحو مجالات أخرى، إلا أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير نموذج أولي لمتصفح خاص بها، إلى جانب مناقشتها فرص التعاون مع شركات أخرى لبناء متصفح منافس.

وخلال شهادته، أكد بروفوست أن امتلاك متصفح قوي يُعد عنصرًا حاسمًا لنمو محركات البحث، موضحًا أن نحو 60% من عمليات البحث تتم من خلال شريط العناوين بالمتصفح، وأشار إلى أن امتلاك "ياهو" لمتصفح مثل "كروم" يمكن أن يعزز من حصتها السوقية بشكل كبير، لترتفع من 3% حاليًا إلى نسب مضاعفة.

وأوضح بروفوست أن تطوير متصفح جديد قد يستغرق نحو ستة أشهر على الأقل، ما يجعل الاستحواذ على "كروم" خيارًا أسرع وأكثر فاعلية لياهو.

في المقابل، أبدت شركات أخرى اهتمامها المحتمل بشراء "كروم"، منها "أوبن إيه آي" و"بيربلكسي"، بينما لمّحت "دك دك جو"، المشغلة لمحرك بحث يركز على الخصوصية، إلى اهتمامها أيضًا، لكنها أوضحت أنها لا تملك الموارد المالية اللازمة لإتمام صفقة بهذا الحجم.