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شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تستعرض الدور الريادي للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالحكومة المفتوحة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي دول العالم، وذلك لمناقشة الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والممارسات الناجحة والتحديات المرتبطة بتطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا.
وكيفية تمكين الحكومات من تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي وقدرته على الاستجابة عند تطبيقه على الخدمات العامة، مع موازنة المخاطر من خلال تطبيق تدابير حوكمة للذكاء الاصطناعي.
كما استعرضت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتصنيفات العالمية المتقدمة التي نالتها في مجالات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي دول العالم، وذلك لمناقشة الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والممارسات الناجحة والتحديات المرتبطة بتطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا.
حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعيوتطرقت "سدايا" خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "بناء بيئة ممكنة للذكاء الاصطناعي الموثوق في الخدمات العامة"؛ إلى جهود المملكة ممثلةً في "سدايا" في مجال حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي.
وكيفية تمكين الحكومات من تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي وقدرته على الاستجابة عند تطبيقه على الخدمات العامة، مع موازنة المخاطر من خلال تطبيق تدابير حوكمة للذكاء الاصطناعي.
قطاع الذكاء الاصطناعي في السعوديةواستعرضت "سدايا" الدور الريادي للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً مكانتها المتقدمة في تبنّي أحدث التقنيات وتطوير منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تدعم الابتكار وتعزز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما استعرضت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتصنيفات العالمية المتقدمة التي نالتها في مجالات الذكاء الاصطناعي.