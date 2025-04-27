شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط صورا مذهلة للمريخ والسدم الكونية والمجرات البعيدة بالذكرى الخامسة والثلاثين والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل تلسكوب هابل الفضائي بمرور 35 عامًا على إطلاقه، بمجموعة مذهلة من الصور الجديدة.

وانطلق هابل من مكوك الفضاء ديسكفري في 24 أبريل 1990، وقدم صورًا كونية لا مثيل لها وقد أثمر تاريخه كأداة علمية واستكشافية عن ما يقرب من 1.7 مليون عملية رصد، وأكثر من 22 ألف ورقة علمية مُحكّمة، وحوالي 400 تيرابايت من البيانات الأرشيفية ، وقد واصلت هذه البيانات تزويد الأجيال بلمحات من مناظر خلابة لعوالم بعيدة، وغالبًا ما تكون ديناميكية.

هابل يكشف عن كوكب المريخ وفراشة سماوية في مجموعة صور مبهرة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين

و أشاد مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، التي تُدير هابل بالاشتراك مع ناسا، بالمرصد كوسيلة لربط المعرفة الكونية السابقة والمستقبلية، ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، أُعلن عن القائمة المُحدثة احتفالًا بالذكرى الخامسة والثلاثين للتلسكوب، والتي أثبت خلالها قدرته على كشف جمال وتفاصيل خفية في الكون ، وذكر مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في منشور المدونة الرسمي: "لم يسبق لجيل قبل هابل أن رأى مثل هذه الصور النابضة بالحياة والعميقة".

ومن بين الصور التي كُشف عنها حديثًا، صورتان مذهلتان للمريخ بالأشعة فوق البنفسجية، التُقطتا في ديسمبر 2023، عندما كان الكوكب الأحمر على بُعد حوالي 60 مليون ميل من الأرض ، وتُظهر الصورة اليسرى هضبة ثارسيس البركانية وقمة أوليمبوس مونس ترتفعان عبر سحب رقيقة من الجليد المائي، بينما تُظهر الصورة اليمنى شكل "زعانف القرش" لجبل سيرتيس ماجور، بالإضافة إلى سحب مسائية عالية الارتفاع، تزامنًا مع حلول فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي للمريخ.