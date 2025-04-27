شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق مساعد جيميني الذكي لساعات "وير أو إس" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل جوجل تعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية، حيث أعلنت عن خططها لاستبدال "مساعد جوجل" التقليدي بمساعد الذكاء الاصطناعي "Gemini" على نظام "وير أو إس" المخصص للساعات الذكية، خلال وقت لاحق من العام الجاري، ومن المنتظر أن يصل Gemini إلى ساعات "بيكسل ووتش" التابعة لجوجل.

وجاء الإعلان ضمن مكالمة نتائج أعمال شركة "ألفابت" "الشركة الأم لجوجل" للربع الأول من عام 2025، حيث صرح ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي، قائلاً: "في وقت لاحق من هذا العام، سنقوم بترقية الأجهزة اللوحية، والسيارات، والأجهزة المتصلة بالهاتف مثل السماعات والساعات إلى Gemini".

الأجهزة المؤهلة للترقية

سيكون "بيكسل ووتش" أول الأجهزة التي تحصل على تكامل Gemini الجديد وكانت مؤشرات دمج Gemini قد ظهرت مؤخرًا في بعض أكواد التحديثات الأخيرة لتطبيق "مساعد جوجل" على "وير أو إس"، والتي كشفت أن Gemini سيحل بالكامل محل مساعد جوجل، مع الحفاظ على استخدام الأمر الصوتي "Ok Google" لاستدعائه.

رغم ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطريقة تقديم Gemini أو شكله النهائي على الساعات الذكية.

الجدول الزمني للطرح

لم تحدد جوجل موعدًا دقيقًا لإطلاق Gemini على ساعات "وير أو إس"، واكتفت بالإشارة إلى أن التحديث سيصل "لاحقًا هذا العام".

ويذكر أن Gemini قد بدأ بالفعل في استبدال "مساعد جوجل" على الهواتف، مما يشير إلى أن انتقاله إلى الساعات قد لا يستغرق وقتًا طويلاً.

مؤتمر Google I/O 2025

من المتوقع أن تكشف جوجل عن مزيد من التفاصيل حول تكامل Gemini مع ساعات "وير أو إس" خلال فعاليات مؤتمر Google I/O، المقرر عقده في 20 مايو القادم.

كما يرجح أن تستعرض الشركة خلال المؤتمر خططها لتوسيع استخدام Gemini في أجهزة أخرى مثل "أندرويد أوتو"، ومكبرات الصوت والشاشات الذكية المدعومة بمنصة "نيست".