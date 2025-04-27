شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستتحول نماذج iPhone للولايات المتحدة بشكل كامل بعيدًا عن التصنيع الصيني؟ والان مع تفاصيل الخبر

كان من المفترض أن يؤدي فرض الرئيس دونالد ترامب الشامل للرسوم الجمركية إلى إعادة التصنيع فى الولايات المتحدة، حيث قررت الشركة الحصول على جميع طرازات iPhone للولايات المتحدة من الهند في المستقبل.

وتصنع الهند لشركة Apple منذ بضع سنوات حتى الآن، ولكن مخزون iPhone في الولايات المتحدة ظل صينيًا إلى حد كبير، وعندما نقلت Apple أجهزة iPhone وأجهزة أخرى إلى الولايات المتحدة لتخزين المخزون، كان يُعتقد أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي تكون فيها غالبية أجهزة الشركة في الولايات المتحدة صينية ، ويبدو أن هذا التقييم كان صحيحًا، على الأقل في الوقت الحالي، حيث سيتم الحصول على المخزون المستقبلي من الهند بدلاً من ذلك.

وخضعت الهند أيضًا لرسوم جمركية، لكن المعدلات المفروضة على الواردات من الصين أعلى من أي منطقة أخرى ، وبينما تمنح إدارة ترامب إعفاءات مؤقتة، فإن الوضع برمته متقلب للغاية بحيث لا تستطيع آبل الاستمرار في استيراد منتجاتها من الصين ، ولا يمكن التنبؤ بمعدلات الرسوم الجمركية بعد عام من الآن، وقد قررت آبل التخطيط مسبقًا.

وهذه ليست المشكلة الوحيدة المتعلقة بجهاز iPhone التي تتعامل معها Apple في الوقت الحالي، و يشعر الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، بالقلق بسبب نقص سلسلة التوريد الذي يؤثر على إنتاج iPhone 17، و في الواقع، قد تتداخل هذه النقصات مع خطط Apple لزيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في جميع طرازات iPhone لمواكبة الهواتف الأخرى، و ابتعدت إحدى شركات الهواتف التي يمكن القول إنها أكبر منافس لشركة Apple في مجال الهواتف الذكية عن جميع عمليات التصنيع من الصين منذ زمن بعيد.

في حين أن الشركة ستتأثر أيضًا بالرسوم الجمركية، إلا أنها لن تكون بنفس شدة Apple ، وبدأت الشركات المصنعة الأخرى التي لا تزال تعتمد على الصين بالفعل في رفع الأسعار في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ساعة OnePlus Watch 3 أغلى في الولايات المتحدة من أي مكان آخر.

وإذا كانت Apple ستستمر في الحصول على طرازات iPhone الأمريكية من الهند بعد انتهاء رئاسة ترامب فهو أمر قابل للنقاش ، هل ستعود الشركة إلى مركز إنتاج رئيسي مجرب ومختبر أم أنها ستحمي أعمالها في المستقبل ضد أي مشكلات مماثلة قد تحدث في المستقبل؟

