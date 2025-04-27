علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لعبة Infinity Nikki قادمة إلى Steam وستحصل على وضع تعاونى

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تكنولوجيا: لعبة Infinity Nikki قادمة إلى Steam وستحصل على وضع تعاونى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الأحد، 27 أبريل 2025 03:00 ص

ستصل لعبة المغامرة العصرية "إنفينيتي " أخيرًا إلى منصة ستيم في 29 أبريل، مع وضع التصوير المميز ، ويُطلق إصدار ستيم بالتزامن مع تحديث رئيسي يُدعى "موسم الفقاعات" يُضيف ميزات جديدة للعبة على جميع المنصات.

 سيُقدم "موسم الفقاعات" وضع اللعب التعاوني ، ويتيح هذا الوضع للاعبين اثنين استكشاف عالم اللعبة بالكامل ، وسيتضمن ألغازًا تعاونية فريدة ومهام مرافقة جديدة.

كما يُضيف التحديث منطقة جديدة، كما تُعيد شركة Papergames الناشرة بعض الأزياء القديمة من المواسم السابقة، كما يُضيف آلية لعب جديدة لعرض الأزياء مع تفاعلات جديدة لوضع التصوير.

وأخيرًا، يُضيف موسم الفقاعات آلية صبغ جديدة تُغير ألوان الأزياء ،  وستتوفر جميع هذه الميزات في 29 أبريل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبلايستيشن 5.

 

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