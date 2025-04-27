شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تؤكد انتشار أعداد الكواكب العملاقة خارج النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فريق من علماء الفلك الدوليين، من جامعة هارفارد، عن اكتشاف كوكبٍ حجمه ضعف حجم الأرض ، ويدور حول نجمه على مسافة أبعد من زحل ، وتكشف هذه النتائج عن اختلاف الكواكب عن نظامنا الشمسي الحالي ، ونُشر الاكتشاف لأول مرة في مجلة "ساينس" فى أبريل 2025.

وحصل العلماء على هذه البيانات من شبكة تلسكوب كوريا للعدسات الدقيقة (KMTNet)، المعروفة أيضًا باسم أكبر مسح للعدسات الدقيقة حتى الآن.

هذه الأرض العملاقة ، التي تُسمى كوكبًا نظرًا لحجمها الأكبر من الأرض والأصغر من نبتون، تكتسب أهمية أكبر لأنها دراسة واسعة النطاق قُيست فيها كتل العديد من الكواكب بالنسبة للنجوم التي تدور حولها ، ووفقًا لموقع فيزيكس دوت اورج ، وجد فريق الباحثين معلومات جديدة حول عدد الكواكب التي تحيط بمجرة درب التبانة .

دراسة أجرتها KMTNet

وفقًا لدراسة أُجريت باستخدام بيانات تقنية التعديس الميكروي الكوري، حيث يُضخَّم الضوء القادم من أجسام بعيدة باستخدام جسم متداخل يُسمى كوكبًا، وتُعدّ هذه التقنية فعّالة جدًا في اكتشاف الكواكب على مسافات بعيدة، بين مدار الأرض ومدار زحل.



وتُعتبر هذه الدراسة واسعة النطاق من نوعها، إذ تضمّ كواكبًا أكثر بثلاثة أضعاف تقريبًا، بما في ذلك كواكب أصغر بثماني مرات من الكواكب السابقة التي اكتُشفت باستخدام تقنية العدسة المجهرية .

وتوصلت الدراسة إلى أن البيانات الحالية تُعطي لمحة عن كيفية تشكّل الكواكب الباردة ، وبمساعدة بيانات شبكة KMTNet، يُمكننا معرفة كيفية تشكّل هذه الكواكب وتطورها، وتمتلك شبكة KMTNet ثلاثة تلسكوبات في جنوب إفريقيا وتشيلي وأستراليا.

فهم الكواكب الخارجية

تُظهر هذه الدراسات أن الأنظمة الأخرى قد تحتوي على مجموعة متنوعة من الكواكب في مدار الأرض، صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وتشير الأبحاث التي أجراها مركز CFA إلى احتمال وجود المزيد من كواكب الأرض العملاقة في المناطق الخارجية للأنظمة الشمسية الأخرى ، وتقول جينيفر يي إنه من المحتمل وجود المزيد من هذه الكواكب خارج مسار الأرض في مجرات أخرى، أكبر من حجم الأرض وأصغر من نبتون.

ويقول يون كي جونج، مدير شبكة KMTNet، إنه في مدارات شبيهة بمدارات كوكب المشتري ، قد لا تكون الأنظمة الكوكبية الأخرى مشابهة لمدارنا.

وسيحاول العلماء تحديد عدد هذه الكواكب ، وتشير دراسة إلى أن عدد الكواكب العملاقة في الكون يساوي على الأقل عدد الكواكب بحجم نبتون.