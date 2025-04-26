شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فالكون 9 يطلق 28 قمرا صناعيا من ستارلينك لتعزيز الإنترنت بمناطق نائية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة سبيس إكس 28 قمرا صناعيا من سلسلة ستارلينك إلى المدار، حيث نجح صاروخ فالكون 9 في الهبوط رقم 23 لطائرته بدون طيار وفقا لأحدث تقرير.

وقال التقرير: أضافت سبيس إكس إلى كوكبة أقمار ستارلينك العملاقة المتنامية إطلاقًا إلى المدار واستعادةً للمعزز، وانطلق صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق 40 بمحطة كيب كانافيرال الفضائية حاملاً 28 قمرًا صناعيًا جديدًا إلى مدار أرضي منخفض.

ووُضعت المركبات الفضائية عموديًا داخل مخروط مقدمة الصاروخ، حيث استقرت على مجموعة محركات ميرلين التسعة في المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، والتي أطلقتها في السماء فوق ساحل فلوريدا الفضائي.

هبوط صاروخ فالكون 9 على منصة إطلاق جوية مع وصول 28 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى مدارها

ووفقا لتحديث مهمة سبيس إكس، انفصلت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، المعزز B1069، عن المرحلة العليا بعد حوالي دقيقتين ونصف الدقيقة من الإطلاق، وبعد حوالي ست دقائق، هبطت بدقة على متن المركبة الفضائية ذاتية القيادة "أ شورتفول أوف جرافيتاس"، المتمركزة في المحيط الأطلسي، وتُعدّ هذه الرحلة الثالثة والعشرين الناجحة للصاروخ B1069، والتاسعة عشرة التي يدعم فيها مهمة ستارلينك، وواصلت المرحلة الثانية من الصاروخ مسارها، حيث نشرت 28 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض بعد ساعة واحدة من بدء المهمة.

وتأتي هذه الأقمار الصناعية كإضافات جديدة لمهمة ستارلينك 6-74، التي تُعزز الآن شبكة واسعة تضم ما لا يقل عن 7000 وحدة تشغيلية مُقامة في المدار.

وتُعزز كل رحلة جديدة الخدمة العالمية، وتهدف الشركة إلى توفير الإنترنت عالي السرعة إلى جميع مواقع الأرض تقريبًا، باستثناء المنطقة القطبية، وفي الأيام القادمة، ستتجه الأقمار الجديدة تدريجيًا إلى مواقعها المدارية المُخصصة.

سبيس إكس تحتفل بإطلاق فالكون 9 السابع والأربعين وتوسع نطاق تغطية ستارلينك العالمية

لا تزال سبيس إكس تُحافظ على وتيرة إطلاق مُتسارعة لعام 2025، حيث تُمثل رحلة مهمة فالكون 9 السابعة والأربعين لهذا العام، والثلاثين التي تحمل أقمار ستارلينك فقط، ويعكس الجدول الزمني عزم الشركة على توسيع نطاق نشر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة في العالم، وتُعزز كل دفعة جديدة موثوقية الخدمة وتُعزز مرونة هيكل المجموعة.

ويواصل برنامج ستارلينك إعادة صياغة إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالميًا، مدعومًا بإمكانية إعادة استخدام صاروخ فالكون 9 المُثبتة ودقة استعادة البيانات، وبينما تُنجز سبيس إكس هبوطها المُعزز بنجاح ونشر حمولتها، تُواصل إعادة تعريف لوجستيات السفر الفضائي والوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على الأرض.