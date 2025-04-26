شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة xAI Holdings التابعة لـ Musk تجمع ثاني أكبر جولة تمويل والان مع تفاصيل الخبر

تجري شركة xAI Holdings ، المملوكة لإيلون ماسك، محادثات لجمع تمويل جديد بقيمة 20 مليار دولار، ما قد يرفع قيمة شركة الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 120 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج، أفاد بأن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وحال نجاحها ستكون الصفقة ثاني أكبر جولة تمويل لشركات ناشئة على الإطلاق، بعد جولة OpenAI التي جمعت 40 مليار دولار الشهر الماضي.

ويمكن أن يساعد التمويل في تخفيف عبء الديون الكبيرة على شركة X، والتي تكلف الشركة مبلغًا ضخمًا قدره 200 مليون دولار شهريًا فى رسوم الخدمة، وفقًا لمصادر بلومبرج، مع تجاوز نفقات الفائدة السنوية 1.3 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضى.

ومن شأن زيادة بهذا الحجم أن تبرز أيضًا جاذبية AI المستمرة للمستثمرين، فضلاً عن أنها تعكس ظهور ماسك المفاجئ كلاعب قوي سياسيًا داخل البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس ترامب.

ومن المرجح أن يستعين ماسك ببعض الداعمين الذين دأبوا على تمويل مشاريعه، من تيسلا إلى سبيس إكس، ومنهم أنطونيو جراسياس من فالور إكويتي بارتنرز ولوك نوسيك من جيجافند ، حتى أن جراسياس تولى منصبًا مساعدًا في وزارة ماسك للكفاءة الحكومية.

ولم تستجب شركة xAI للتعليق فورًا.



