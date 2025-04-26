شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطلق ميزة جديدة لحماية خصوصية الدردشات ومنع تصديرها دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت واتساب عن مجموعة جديدة من أدوات الخصوصية المتقدمة تحت اسم "Advanced Chat Privacy"، تهدف إلى تعزيز حماية خصوصية المستخدمين عبر منع تصدير الدردشات خارج التطبيق دون إذن، كما أضافت واتساب ميزة أخرى تتيح للمستخدمين تعطيل روبوت الذكاء الاصطناعي "Meta AI" داخل التطبيق.

حماية الدردشات من التصدير

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تفعيل خيار يمنع الأطراف الأخرى من تصدير محتوى الدردشة إلى خارج واتساب، وينطبق ذلك على الدردشات الفردية والجماعية على حد سواء، ففي الدردشات الجماعية يكفي أن يقوم مستخدم واحد بتفعيل هذه الإعدادات لمنع تصدير المحادثة بأكملها، مما يعني أنه لا يمكن حفظ المحادثات كملف نصي خارجي دون موافقة الطرف المعني.

التحكم في تحميل الوسائط

كجزء من إعدادات الخصوصية المتقدمة، يمكن للمستخدمين إيقاف ميزة التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على أجهزة الآخرين، فعادة يتم تنزيل الوسائط بشكل تلقائي عند تفعيل هذه الخاصية، مما قد يبقيها محفوظة على الهاتف حتى بعد حذفها من المحادثة، كذلك تضع الميزة الجديدة حدًا لذلك، وتحول دون حفظ الصور والفيديوهات بشكل تلقائي على أجهزة المستلمين.

ورغم هذه الإجراءات، ما تزال إمكانية إعادة توجيه الرسائل وأخذ لقطات شاشة Screenshots للوسائط قائمة، مما يعني أن الحماية ليست كاملة، ومع ذلك تعتقد واتساب أن هذه القيود الإضافية قد تحد من محاولات استغلال البيانات وتزيد من صعوبة نسخ المحتوى دون إذن.

وأكدت الشركة أن ميزة "Advanced Chat Privacy" بدأت بالفعل بالطرح التدريجي، وستكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأيام المقبلة، مع وعد بإضافة مزيد من خيارات الخصوصية قريبًا.