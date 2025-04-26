تكنولوجيا: Motorola Razr 60 Ultra ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Elite ومقاومة IP48

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Motorola عن جيل 2025 من هواتفها القابلة للطي بنمط Flip، وهي الأولى التي تقدم مقاومة للغبار. يأتي Motorola Razr 60 Ultra بتحسينات كبيرة، بينما يركز Razr 60 على السعر الاقتصادي.

Motorola Razr 60 Ultra

يتميز Razr 60 Ultra بشاشة محسّنة، بطارية أكبر، كاميرات متطورة، وأداء رائد. يُعرف في الولايات المتحدة باسم “Motorola razr ultra”، متخليًا عن تسمية “razr+ 2025”. يحمل تصنيف IP48، مما يوفر حماية ضد الجزيئات الكبيرة والغمر في 1.5 متر من الماء. أصبح الجسم أكثر سمكًا (7.2 مم مفتوحًا/15.7 مم مطويًا) وأثقل (199 جرامًا)، لكنه يوفر بطارية سعة 4,700 مللي أمبير (زيادة 700 مللي أمبير عن السابق)، مع شحن سلكي 68 واط ولاسلكي 30 واط.

شاشة الغطاء (Cover Display) مقاس 4 بوصات من نوع P-OLED محمية بـ Gorilla Glass Ceramic، وتدعم تقنية LTPO بمعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، ألوان 10 بت، تغطية 100% لـ DCI-P3، وسطوع 3,000 شمعة. الشاشة الرئيسية مقاس 7 بوصات بنسبة 22:9، بدقة 1224p+ (كثافة 464 بكسل/بوصة)، تدعم LTPO بـ 165 هرتز، ألوان 10 بت، تغطية 120% لـ DCI-P3، وسطوع 4,000 شمعة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع 16 جيجابايت LPDDR5X RAM، وتخزين UFS 4.0 يصل إلى 512 جيجابايت (1 تيرابايت حصريًا عبر Motorola.com). يعمل بنظام Android 15 مباشرة.

الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل (f/1.8، 1.0 ميكرومتر، OIS، Pantone Validated) تدعم تسجيل فيديو 8K بـ 30 إطارًا/ثانية و4K بـ 60 إطارًا/ثانية، مقترنة بكاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل (122 درجة، f/2.0) تدعم التصوير الماكرو. الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل (f/2.0). يدعم الهاتف ميزة المفتاح الرقمي للسيارات عبر NFC وUWB لسيارات BMW وMini، وDolby Vision للتسجيل والتشغيل، وDolby Atmos لمكبرات الصوت الستيريو. يتوفر بألوان Pantone: Rio Red، Scarab، Mountain Trail، وCabaret.

Motorola Razr 60

يُعرف في الولايات المتحدة باسم “Motorola razr 2025″، ويحافظ على موقعه كخيار اقتصادي مع تحسينات طفيفة. يحمل تصنيف IP48 أيضًا. شاشة الغطاء مقاس 3.6 بوصة، أكبر من منافسيه مثل Galaxy Z Flip6، والشاشة الرئيسية P-OLED مقاس 6.9 بوصة بدقة 1080p+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل بمعالج Dimensity 7400X، مع تحسن بنسبة 15% في أداء الذكاء الاصطناعي، وخيارات ذاكرة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وتخزين من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت (1 تيرابايت حصريًا). البطارية 4,500 مللي أمبير (زيادة 300 مللي أمبير)، مع شحن سلكي 30 واط ولاسلكي 15 واط. الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل (OIS)، فائقة العرض 13 ميجابكسل (ماكرو)، وأمامية 32 ميجابكسل.

الأسعار والتوفر

في الولايات المتحدة، تبدأ الطلبات المسبقة لكلا الطرازين في 7 مايو، مع توفر النسخ المفتوحة في 15 مايو عبر بعض الشركات. يبدأ سعر Razr 60 Ultra من 1,300 دولار، وRazr 60 من 700 دولار. في كندا، تبدأ الطلبات المسبقة في 7 مايو، مع توفر Razr 60 في 15 مايو، وRazr ultra في 3 يونيو. في المملكة المتحدة، يُباع Razr 60 Ultra (16/512 جيجابايت) بسعر 1,100 جنيه إسترليني.

كما أعادت Motorola تحسين Razr+ 2024 بتصنيف IP48 ومفصلة محسنة.

المصدر: