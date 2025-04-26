تكنولوجيا: Mova V50 Ultra مكنسة روبوتية تتسلق العقبات وتنظف تحت السرير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Mova، العلامة التجارية التابعة لشركة Dreame، مكنسة الروبوت الجديدة V50 Ultra Complete التي أصبحت متاحة رسميًا للبيع. حتى 7 مايو، تقدم الشركة خصمًا قدره 200 يورو بمناسبة الإطلاق، بالإضافة إلى هدية مع كل عملية شراء.

حاليًا، يتوفر هذا النموذج في المتاجر الأوروبية فقط، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقه في الولايات المتحدة قريبًا. بدلاً من السعر العادي البالغ 1,399 يورو، يمكن حجز المكنسة مسبقًا بسعر خاص قدره 1,199 يورو على أمازون ألمانيا (حوالي 1360 دولارًا أمريكيًا) ومن متجر الشركة. يشمل العرض أيضًا مجموعة صيانة مجانية بقيمة 199 يورو (حوالي 226 دولارًا أمريكيًا) وضمانًا لمدة ثلاث سنوات.

تعد V50 Ultra Complete النموذج الأعلى من Mova، ويشترك مع Dreame X50 Ultra Complete في العديد من الخصائص. بفضل قوة الشفط العالية التي تصل إلى 24,000 Pa، توفر V50 Ultra Complete تنظيفًا استثنائيًا.

كما يتمدد الفرش الجانبي عند الحاجة لتحسين تنظيف الزوايا. يمكن للمكنسة أيضًا تجاوز العقبات التي يصل ارتفاعها إلى 6 سم، وتحتوي على برج حساس لليزر قابل للسحب، مشابه لنظام Roborock Saros 10، مما يمكنها من مسح الأماكن تحت الأسرة والأثاث.

تعمل المكنسة باستخدام ماء ساخن بدرجة 50°C ممزوجًا مع محلول تنظيف، بينما يمكن إزالة الروائح الكريهة للحيوانات الأليفة باستخدام الحلول المناسبة. تحتوي محطة الشحن والتنظيف على خاصية تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد في القضاء على الميكروبات والفيروسات بسرعة.

يتوفر كل من المكنسة والمحطة باللونين الأسود والأبيض، رغم أن النسخة السوداء غير متوفرة حاليًا على موقع Mova.

أبعاد المنتج:

458 x 420 x 470 مم – المحطة

350 x 350 x 89.5 مم – المكنسة مع البرج القابل للسحب

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