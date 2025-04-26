شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يحفظ حقوق مطربي الزمن الجميل من مخاطر الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الموافق 26 من ابريل الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، في الوقت التى تتنامى نماذج الذكاء الاصطناعي لتسطو على الكثير من المهن والوظائف، ولم تنجو صناعة الموسيقي من هذه المخاطر، فقد أكدت تقارير أجنبية، أنه فى ضوء تحسن الذكاء الاصطناعى، فإنه يشكل بعض التهديدات لمجتمع الموسيقى، مما يتعين على المتخصصين فى الصناعة معالجة المشكلات المتعلقة بذلك، خاصة مع طرح أغانى تنسب لفنانين ومطربين، لكن الصدمة الكبرى أن هؤلاء الفنانون لم يسجلوا هذه الأغانى بأنفسهم، ومن الأمثلة على ذلك أغنية «Heart On My Sleeve» والتى جمعت بين مطرب الراب «دريك» والمطرب «ذا ويكند»، فقد فوجئ المطربان بأن صوتيهما على هذه الأغنية التى لم يعلما عنها شيئا.

انتهاك الحقوق وغياب التفرّد..

ولم تقتصر خدع الذكاء الاصطناعى عند ذلك، بل إنها تعد جريمة وانتهاكا لحقوق الطبع والنشر، الأمر لن يتوقف عن الاعتداء على حقوق هؤلاء المطربين وصناع الموسيقى، بل إننا أمام خسارة حقيقية لهذه الصناعة، مع خسارة مؤكدة أيضا للإبداع البشرى والأصالة، خاصة أن الموسيقى التى يولدها الذكاء الاصطناعى يمكن أن تكون مثيرة للإعجاب، إلا أنها تفتقر إلى عمق المشاعر والتجارب الشخصية التى يجلبها الموسيقيون البشريون إلى مؤلفاتهم.

ومن أحد مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعى، أيضا على الموسيقى، أنه يمكن أن يؤدى خطر التجانس والإفراط فى تشبع المسارات المماثلة التى يولدها الذكاء الاصطناعى إلى تراجع فى تفرد وتنوع التعبير الموسيقى.

وتشكل مخاطر الذكاء الاصطناعى خطرا على الأموات من مطربى زمن الفن الجميل، أكثر من الأحياء، فمن يضمن الحفاظ على حقوق نجومنا من الزمن الماضى، مثل أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وشادية، ومحمد عبدالوهاب، خاصة أن ابتكار برامج تنجح فى استنساخ الأصوات بطرق متطورة، قد يجعلنا نرى كوكب الشرق تغنى يوما ما أغانى مهرجانات أو راب، وقد نرى العندليب يغنى لأغان من إنتاج الألفينات، الأمر لا يتعلق فقط بسلب حقوق نجوم الزمن الجميل والسطوة على حقوق الملكية فقط، بل يتعلق بتحد كبير وهو الحفاظ على تراث الأغنية المصرية ورونقها، والحفاظ أيضا على عظمة هذه الرموز الفنية التى سطرت تاريخ الفن العربى وتركوا بصمات موسيقية فى صناعة الطرب والغناء، لازالت تدرس حتى وقتنا الحالى، فالأمر بات يتعلق بكيفية الحفاظ على تراث الماضى من عبث الحاضر.