تكنولوجيا: OpenAI تقدم البحث العميق لمستخدمي ChatGPT المجانيين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI عن ميزة جديدة في ChatGPT تتيح للمستخدمين الوصول إلى أداة البحث العميق، وهي ميزة كانت مقتصرة سابقًا على الخطط المدفوعة فقط.

والآن، أصبح بإمكان مستخدمي الخطة المجانية الاستفادة من إصدار أخف للبحث العميق، والذي يتم تشغيله بواسطة طراز O4-Mini، وهو نموذج أقل تكلفة مقارنة بالطراز القياسي O3 الذي يُستخدم في النسخة العميقة.

يعمل إصدار البحث العميق الجديد على إجراء فحوصات متكررة للويب، إعادة تقييم النتائج، وقد يستغرق حساب الاستجابة ما بين خمسة إلى 30 دقيقة. على الرغم من أن النسخة الأخف ليست بنفس دقة النسخة الكاملة، فإنها تظل قريبة جدًا في قدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين.

بالنسبة لمستخدمي ChatGPT Pro، يحصلون الآن على 125 استفسارًا بحثيًا عميقًا إضافيًا مع النسخة الأخف بعد استنفاد 125 استفسارًا الأولى. أما مستخدمو الفئات الزائدة، فيتم زيادة حصصهم من 10 إلى 25 استفسارًا شهريًا. وأكدت OpenAI أيضًا أن نفس الـ 15 استفسارًا إضافيًا سيكون متاحًا لمستخدمي المؤسسات وEdu في الأسابيع المقبلة.

فيما يخص مستخدمي الخطة المجانية، يمكنهم الوصول إلى النسخة الخفيفة من البحث العميق، ولكنهم سيقتصرون على خمس استفسارات فقط شهريًا.

وعلى الرغم من أن هذا قد يكون كافيًا بالنسبة لغالبية مستخدمي ChatGPT الذين يصل عددهم إلى 400 مليون مستخدم، إلا أن أي شخص يرغب في زيادة استخدامه سيكون مضطراً لدفع مبلغ يتراوح بين 20 إلى 200 دولار.

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