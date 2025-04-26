تكنولوجيا: قريبًا: Gemini قادم إلى سيارتك و ساعة Wear OS الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، أن الشركة تعمل على إدخال Gemini إلى سيارتك وساعة Smartwatch. سيتم الوصول إلى ذلك من خلال Android Auto في السيارات و Wear OS في الساعات الذكية.

كما أشار بيتشاي إلى أن الأجهزة اللوحية وسماعات الرأس ستتلقى ترقية من مساعد جوجل إلى Gemini في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال مكالمة أرباح Google Alphabet للربع الأول، صرح بيتشاي: “نقوم بترقية مساعد جوجل على الأجهزة المحمولة إلى Gemini، وفي وقت لاحق من هذا العام، سنقوم بترقية الأجهزة اللوحية والسيارات والأجهزة المتصلة بهاتفك، مثل سماعات الرأس والساعات.”

على الرغم من ذلك، لم تُذكر تفاصيل إضافية حول التحديثات، لكن هذا ليس بالأمر المفاجئ، حيث أن جوجل استثمرت الكثير من الوقت والمال في تطوير Gemini. لذا كان من المتوقع أن تصل هذه التكنولوجيا إلى جميع الأجهزة والمنصات التي تعتمد على برامج جوجل.

لسوء الحظ، كما هو معتاد مع جوجل، لا يوجد جدول زمني دقيق للإصدار. يبدون ان عبارة “في وقت لاحق من هذا العام” تظل الصيغة المفضلة للشركة.

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