تكنولوجيا: إطلاق Motorola Watch Fit و Buds Loop رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن ساعتها الذكية الجديدة Moto Watch Fit وسماعات الأذن اللاسلكية Moto Buds Loop، وذلك بجانب إطلاق هواتف Razr 60 القابلة للطي وسلسلة Edge 60.

تأتي Moto Watch Fit كخيار اقتصادي، مزودة بشاشة OLED مقاس 1.9 بوصة مع حماية Corning Gorilla Glass 3 وسطوع يصل إلى 1000 نتس.

تعمل الساعة بنظام RTOS المخصص، مما يعني عدم إمكانية تثبيت تطبيقات إضافية. يمكن إقران الساعة بأي هاتف اندرويد عبر Bluetooth 5.3، كما تتيح لك تطبيق Moto Watch إنشاء وجوه ساعات باستخدام تقنية Moto AI.

تعتمد الساعة على إطار من الألمنيوم، وتتمتع بمقاومة للماء بمعيار IP68 ومقاومة ضغط حتى 5ATM. تتابع الساعة مؤشرات الصحة المعتادة مثل معدل ضربات القلب ومستوى الأوكسجين في الدم والنوم ومستويات التوتر. تدعم أكثر من 100 وضع رياضي، مع مستشعر GPS مدمج لتتبع الأنشطة الخارجية.

لا تحتوي الساعة على ميكروفون أو سماعات، لذا لا يمكن استخدامها للرد على المكالمات الهاتفية. عمر البطارية يصل إلى 16 يومًا بشحنة واحدة. يبلغ سعر Moto Watch Fit نحو 79 يورو أو 89 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع توافرها في الأسواق بداية من شهر مايو.

أما Moto Buds Loop فهي أول سماعات أذن مفتوحة من موتورولا، تأتي بمكبرات صوت بحجم 12 مم وميكروفونين لعزل الضوضاء وتحسين جودة المكالمات. تعتمد السماعات على تقنية ضبط الصوت من Bose، مع دعم الصوت المكاني.

تقدم السماعات عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام، يمتد إلى 37 ساعة بفضل علبة الشحن.

تتوفر Moto Buds Loop بلونين: الأخضر الداكن والذهبي، ويبلغ سعر النسخة العادية 129.99 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تأتي نسخة Swarovski بسعر 249.99 جنيهًا إسترلينيًا.

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