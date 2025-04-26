تكنولوجيا: تحديث ضخم يصل لسلسلة Honor Magic6 وMagic5 مع تحسينات كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سلسلة هواتف Honor Magic6 وMagic5 في تلقي تحديث جديد يحمل إصدار MagicOS 9.0.0.169.

يحسن التحديث تجربة الكاميرا بشكل ملحوظ، ويضيف دعمًا موسعًا لنظام Android Auto. يشمل أيضًا ميزة جديدة لإدخال كلمة مرور شبكات Wi-Fi بطريقة أكثر سهولة، بالإضافة إلى تحسينات على إعدادات النقطة الساخنة الشخصية.

عزز التحديث استجابة ردود الفعل اللمسية داخل التطبيقات، كما حسّن وظيفة النقر المزدوج لإيقاف تشغيل الشاشة. أصبح بالإمكان الآن تشغيل المصباح مباشرة من شاشة القفل، مما يضيف لمسة من السلاسة إلى الاستخدام اليومي.

وأضاف التحديث كذلك إمكانية حظر المكالمات من المشغلين الافتراضيين، إلى جانب تقديم ميزة جديدة لإخفاء التطبيقات، مما يتيح للمستخدمين مزيدًا من الخصوصية.

شمل التحديث أيضًا تصحيحات الأمان لشهر أبريل 2025، مما يعزز حماية الأجهزة ضد الثغرات الأمنية الحديثة.

يتم طرح التحديث على دفعات، لذا قد يستغرق وصوله إلى جميع الأجهزة المؤهلة بعض الوقت.

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