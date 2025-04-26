شكرا لقرائتكم خبر عن مطورتان سعوديًا.. إطلاق تقنيتين شمسيتين خلال منتدى الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فعاليات الندوة والمعرض الثالث للطاقة المتجددة، حيث كان الحدث الأبرز هو الكشف عن تقنيتين مبتكرتين وُصفتا بأنهما تمثلان نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وتتتعلق التقنية الأولى بخلايا شمسية متطورة من نوع ”البيروفسكايت“ «Perovskite»، والتي قد تكون الأولى من نوعها التي تصل إلى مرحلة التسويق التجاري على مستوى العالم، فيما تمثلت التقنية الثانية في نظام تركيز شمسي عالي الجودة قيل إنه استطاع تحقيق أعلى كفاءة مسجلة عالمياً في هذا المجال حتى الآن.

وجاء اختتام أعمال المنتدى، الذي افتتح فعالياته رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد الحربي، بعد أن شهد مشاركة واسعة ضمت ممثلين عن قطاعات صناعية وهندسية وأكاديمية متنوعة.



وأشار إلى أن الهدف المحوري من هذا التجمع تمثل في تعزيز وتوثيق الروابط الحيوية بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، وذلك في سبيل دعم تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

تطوير سعودي لتقنيتي الطاقة الشمسية



وفي تفاصيل حول التقنيتين اللتين تم إطلاقهما، أوضح الدكتور مساعد الزهراني، الذي يشغل منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والطاقة ويرأس اللجنة التنظيمية للفعالية، أن إحدى هاتين التقنيتين المبتكرتين قد تم تطويرها بالكامل داخل أروقة القسم بالجامعة.

وأضاف أن التقنية الأخرى جاءت نتاجاً لشراكة بحثية بين باحثي القسم وبروفيسور زائر متعاون، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح القدرات البحثية والتطبيقية المتقدمة التي تتمتع بها الجامعة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

من ناحيته، أكد عميد كلية الهندسة بالجامعة، الدكتور مراد الثبيتي، على أهمية المنتدى كمنصة تفاعلية تجاوزت الإطار الأكاديمي التقليدي.

وأفاد بأن المنتدى نجح في الجمع بين رواد الصناعة ونخب الأكاديميا لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، سواء على صعيد البحث والتطوير الصناعي، أو في مجال تأهيل الكوادر البشرية المؤهلة وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتقاطع بشكل مباشر مع ركائز الطاقة والاستدامة الأساسية في رؤية المملكة 2030. وشدد الدكتور الثبيتي على أن أحد أبرز أهداف الملتقى تمثل في العمل على تضييق الفجوة القائمة بين الجانبين الصناعي والأكاديمي، علاوة على تشجيع إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مشاريع بحثية وتطبيقية تخدم بشكل مباشر جهود توطين الصناعة داخل المملكة.



حضور لافت وورش متخصصة



ووفقاً للدكتور الزهراني، شهدت الفعالية مشاركة لافتة من القطاع الخاص والصناعي، حيث حضرت أكثر من 17 شركة متخصصة. كما استضافت الندوة ما يزيد عن 14 متحدثاً بارزاً من داخل المملكة وخارجها، يمثلون جهات حكومية مرموقة، وشركات من القطاع الخاص، وكيانات رائدة في صناعات الطاقة المتجددة.

تضمنت أنشطة الحدث منتدى علمياً ثرياً، ومعرضاً مصاحباً عرض أحدث التقنيات والحلول، بالإضافة إلى تنظيم 7 ورش عمل متخصصة أفيد بأنها ركزت على بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات دقيقة وحيوية ضمن قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة.

واختتمت فعاليات المنتدى بجلسة تفاعلية مميزة حملت عنوان ”صوت الطاقة“، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين هم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وجمعية الاستدامة، وجمعية الاحتراق الداخلي. وحظي الحدث بحضور كبير، حيث سجلت إحصائيات المشاركة تجاوز عدد الحاضرين في المنتدى والمعرض 400 شخص، بينما شارك أكثر من 300 متخصص ومهتم في ورش العمل التخصصية التي أقيمت على هامش الفعالية.