شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسعى لتصنيع معظم هواتف آيفون المخصصة للولايات المتحدة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى آبل إلى استيراد معظم هواتف آيفون التي تبيعها في الولايات المتحدة من الهند بحلول نهاية العام المقبل، مما يُسرّع من عملية التحول إلى ما هو أبعد من الصين لتخفيف المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

ويعني هذا الهدف أن آبل ستضاعف إنتاجها السنوي من هواتف آيفون في الهند تقريبًا إلى أكثر من 80 مليون وحدة، وفقًا لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة خططها الداخلية، قامت آبل بتجميع ما يزيد قليلاً عن 40 مليون هاتف آيفون في الهند خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وتبيع أكثر من 60 مليون هاتف آيفون سنويًا في الولايات المتحدة.

وتُعد هذه الخطط أحدث مؤشر على أن آبل ومورديها يُسرّعون من عملية التحول بعيدًا عن الصين، وهي عملية بدأت عندما أضرت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب جائحة كوفيد بالإنتاج في أكبر مصانعها، تدفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى التوترات بين بكين وواشنطن، آبل إلى تكثيف هذا الجهد.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت سابقًا أن هدف Apple هو الحصول على جميع هواتف iPhone المباعة في الولايات المتحدة من الهند بحلول نهاية عام 2026، وكانت بلومبرج نيوز قد أفادت سابقًا بخطة Apple لإعطاء الأولوية بشكل متزايد لأجهزة iPhone من سلسلة التوريد الهندية لعملائها الأمريكيين.

وذكرت بلومبرج هذا الشهر أن الشركة، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، جمعت هواتف iPhone بقيمة 22 مليار دولار (حوالي 1,87,886 كرور روبية) في الهند خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، بزيادة الإنتاج بنحو 60% عن العام السابق، وتنتج Apple الآن 20%، أو خُمس أجهزة iPhone، في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بينما لا تزال الصين أكبر قاعدة إنتاج لها بفارق كبير.

يتم تجميع الجزء الأكبر من هواتف iPhone المصنوعة في الهند في مصنع مجموعة Foxconn Technology Group في جنوب الهند، تُعد شركة تاتا، ذراع تصنيع الإلكترونيات في مجموعة تاتا، والتي اشترت أعمال شركة ويسترون المحلية وتدير عمليات شركة بيجاترون في الهند، موردًا رئيسيًا أيضًا، كما أفادت بلومبرج نيوز سابقًا أن تاتا وفوكسكون تبنيان مصانع جديدة وتزيدان طاقتهما الإنتاجية في جنوب الهند.

ومن إجمالي إنتاج الهند، صدّرت أبل هواتف آيفون بقيمة 1،5 تريليون روبية (17،5 مليار دولار) من المنطقة في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وفقًا لتصريح وزير التكنولوجيا الهندي في 8 أبريل، وتسارعت وتيرة شحنات هواتف آيفون من الهند إلى الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب عن خططه لما يُسمى بالرسوم الجمركية "التبادلية" في فبراير، وارتفع متوسط ​​إنتاج وصادرات أبل في الهند طوال السنة المالية المنتهية في مارس.

كما أعفت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر السلع الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، من رسومها الجمركية التبادلية، هذه أخبار سارة لشركات مثل آبل، مع أن الإعفاء لا يبدو أنه يشمل الرسوم الجمركية المنفصلة التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 20%، والتي فُرضت للضغط على بكين لتضييق الخناق على الفنتانيل.

هذا يعني أيضًا أن أجهزة آيفون المصنوعة في الهند لن تخضع لأي رسوم جمركية حتى الآن، باستثناء الاستثناءات التي سُنّت في 11 أبريل، تظل الرسوم التراكمية التي فرضها ترامب على الصين عند 145%، ومن المرجح أن تُجبر شركات مثل آبل على تكثيف تحولها في سلسلة التوريد.

تُجمّع آبل الآن كامل سلسلة هواتف آيفون في الهند، بما في ذلك طرازات برو المصنوعة من التيتانيوم الأكثر تكلفة، كما أن نجاحها في التصنيع في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم مدعومٌ بالدعم الحكومي المرتبط بطموح رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل البلاد إلى مركز صناعي.