تكنولوجيا: تسريب يكشف تحديثات مصغرة وخفيفة لأشهر فأرات ألعاب Logitech اللاسلكية Lightspeed

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Logitech تستعد لإطلاق تحديثات جديدة لفئران الألعاب اللاسلكية عالية الأداء، حيث أظهر تسريب داخلي نسخة خفيفة من G305 Lightspeed وإصدارًا مصغرًا من G Pro X Superlight.

كشف التسريب، الذي نُشر عبر R/Mousereview على Reddit، عن مجموعة من التحديثات تشمل معدل استقصاء 8 كيلو هرتز، ومستشعرات HERO المحسنة، وتصميمات خفيفة الوزن مقارنة بالإصدارات السابقة.

أبرز ما كشفه التسريب هو اقتراب إطلاق G Pro X Superlight 2C، الذي يمثل نسخة أصغر حجمًا من G Pro X Superlight. لم تتضح الأبعاد الدقيقة، لكن شريحة العرض التقديمي أكدت أن Superlight 2C مخصص لأصحاب الأيدي الصغيرة.

تشمل المواصفات مستشعر Hero 2، ومفاتيح Lightforce، ومعدل استقصاء 8 كيلو هرتز، وعمر بطارية يصل إلى 95 ساعة، ووزن 53 جرامًا. بالرغم من أنه ليس الأخف وزنًا في السوق، إلا أنه أخف بنسبة 15٪ تقريبًا من G Pro X Superlight الحالي، مما يرجح أن يكون حجمه أصغر بنسبة تتراوح بين 10-15٪.

أكد التسريب أيضًا أن G Pro X Superlight 2C سيأتي بتصميم متماثل لليد اليمنى فقط، ما يعني أن مستخدمي اليد اليسرى لن يجدوا خيارًا مناسبًا لهم هذه المرة.

أشار التسريب إلى نسخة جديدة من G305 تحت اسم “Trek”، مع لون أبيض وتصميم خفيف الوزن. ورغم غياب التفاصيل الكاملة، إلا أن الملصق الدعائي يشير إلى توجه Logitech لتقديم G305 Superlight كخيار لاسلكي خفيف الوزن ومنخفض السعر.

يبلغ وزن G305 Lightspeed الحالي 99 جرامًا، ويمكن شراؤه بسعر 29.95 دولارًا عبر أمازون. كما ان إصدار Superlight قد يمثل منافسًا قويًا أمام موجة الفئران الخفيفة منخفضة التكلفة القادمة من الصين.

أظهر التسريب كذلك لوحات ألوان جديدة وردية وبنفسجية لفأرة الألعاب G502، لتقديم خيارات مبهجة بعيدًا عن الألوان التقليدية القاتمة.

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