تكنولوجيا: حوّل لوحة تتبع MacBook إلى تابلت رسم احترافي باستخدام قلم SonarPen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، أطلقت شركة SonarPen الجيل الثاني من قلمها كأحد أكثر أقلام iPad دعمًا لحساسية الضغط وبسعر في المتناول. واليوم، تعود الشركة بابتكار جديد يلفت الأنظار: برنامج تشغيل خاص يتيح تحويل لوحة تتبع جهاز MacBook إلى تابلت رسم باستخدام قلم SonarPen.

بفضل كِبر حجم لوحات التتبع في أجهزة Apple المحمولة الحديثة، أصبحت هذه الفكرة قابلة للتنفيذ بشكل عملي. صحيح أنها لن تضاهي تجربة استخدام تابلت رسم تقليدي من حيث الراحة، لكنها تقدم حلاً اقتصاديًا ومحمولًا. حيث يُباع SonarPen بإصدار USB-C مقابل 43 دولارًا فقط، ويمكن حمله بسهولة داخل حقيبة جهاز MacBook.

يعمل هذا الحل عبر برنامج تشغيل جديد مخصص لنظام macOS 11 أو الأحدث. وكان القلم قد دعم مسبقًا أجهزة iPad وAndroid وChromebook وحتى جهاز Nintendo Switch، لذا ربما يكون متوفرًا بالفعل لدى بعض المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن إصدار القلم الأقدم بمنفذ 3.5 ملم الصادر في عام 2018 يمكنه أيضًا العمل مع الماك، بشرط استخدام محول بسعر 9.45 دولار.

وقد تم اختبار SonarPen بنجاح مع عدد من تطبيقات الرسم الشهيرة مثل Adobe Photoshop، وKrita، وGIMP، وClip Studio Paint، وArtrage، وMediBang Paint Pro، وغيرها من البرامج المتوافقة. كما يأتي القلم مزودًا بزر اختصار ويدعم حساسية ضغط قابلة للتخصيص حسب تفضيلات المستخدم.

يمكن شراء SonarPen بإصدار USB-C من المتجر الرسمي للشركة مقابل 43 دولارًا.

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