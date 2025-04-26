شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Manus تحصل على تمويل من بينشمارك بقيمة 500 مليون دولار لتطوير ال AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة مانوس Manus الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تطوير أدوات متعلقة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، على 75 مليون دولار في جولة تمويلية قادتها بينشمارك، بتقييم يقارب 500 مليون دولار، وفقًا لبلومبرج.

وأشارت بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن الشركة ستستخدم الأموال للتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط، ويشير تقرير بلومبرج إلى أن الجولة الجديدة ضاعفت قيمة مانوس خمسة أضعاف، بعد أن جمعت سابقًا ما يزيد عن 10 ملايين دولار من داعمين، بما في ذلك تينسنت وHSG (المعروفة سابقًا باسم سيكويا تشاينا).

برزت مانوس في شهر مارس عندما أطلقت الشركة عرضًا تجريبيًا لوكيل ذكاء اصطناعي عام قادر على إنجاز مهام مختلفة، و أطلقت الشركة لاحقًا خطط اشتراك مدفوعة تتراوح تكلفتها بين 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا و199 دولارًا أمريكيًا شهريًا.