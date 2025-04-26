شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد زيادة أسعار X.. هل يستمر المصريون فى توثيق حساباتهم على المنصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين مستخدمي الإنترنت حول العالم، أعلنت منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) عن زيادة أسعار اشتراك Premium+، مما جعل الكثيرين يعيدون التفكير في جدوى استمرار الاشتراك، بما في ذلك المستخدمين فى مصر، ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عبر مركز مساعدة X ، أصبحت تكلفة اشتراك Premium+ الشهري وفقا لمنصة X نفسها حوالي 2025 جنيه مصري، والاشتراك السنوي حوالى 19985 جنيه، بخلاف اضافة الرسوم وضريبة القيمة المضافة.

ورغم أن المنصة أعلنت عن هذا الأمر فى 18 فبرير الماضى، حيث بدأ المشتركون الجدد بدفع السعر المحدث منذ ذلك الوقت، إلا أن المشتركين القدامى الذين انتهت دورة الفوترة الخاصة بهم مؤخرا أو لم تنتهي بعد يعانون من هذا الأمر، حيث سيجري محاسبتهم بالسعر الجديد مع دورة الفوترة الأولى بعد ذلك التاريخ.

ماذا يعني توثيق الحساب بالنسبة للمستخدمين؟

توثيق الحساب، الذي تمنحه X لمشتركي Premium أو Premium+، لم يعد مجرد "علامة زرقاء" إلى جانب اسم المستخدم، بل أصبح يُمثل حزمة متكاملة من الامتيازات الرقمية. فالتوثيق يوفر:

- زيادة الوصول والظهور في المحادثات وخوارزميات البحث.

- إمكانية تحقيق دخل عبر برنامج المشاركة الإعلانية.

- مصداقية أعلى عند التعامل مع الجمهور أو الجهات الرسمية.

- أولوية في الدعم الفني وحل المشكلات.

كل هذه الفوائد جعلت الكثير من المستخدمين في مصر يسعون إلى توثيق حساباتهم خلال الشهور الماضية، خصوصًا العاملين في مجالات الإعلام، التسويق الرقمي، وصناعة المحتوى.

هل يستمر المصريون في التوثيق؟

بحسب دراسات سابقة عن سلوك المستهلك المصري، يتعامل الكثير من المصريين مع الاشتراكات الرقمية بحذر شديد، ويميل أكثر للبحث عن بدائل مجانية أو منخفضة التكلفة، كما أن نسبة انتشار البطاقات الائتمانية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ما زالت محدودة مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يعني أن سهولة الدفع نفسها عائق إضافي، وبالنظر إلى أن عملية التوثيق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاشتراك في Premium+، فإن هناك توقعات قوية بأن يشهد عدد الحسابات الموثقة تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر القادمة، خاصة بين المستخدمين العاديين الذين لا يحققون عائدًا ماديًا مباشرًا من وجودهم على المنصة.

هل يستحق التوثيق والدخول إلى مزايا Premium+ دفع هذا السعر؟

زيادة أسعار X Premium+ وضعت المستخدمين المصريين أمام معادلة صعبة: هل يستحق التوثيق والدخول إلى مزايا Premium+ دفع هذا السعر المرتفع مقارنة بالقدرة الشرائية المحلية؟ الإجابة ستختلف من شخص لآخر، لكنها بشكل عام تشير إلى أن نسبة المشتركين الجدد قد تنخفض، مع استمرار الاشتراك فقط للفئات القادرة على تحمل الكلفة أو تحقيق عائد ملموس منها.

الفروق بين اشتراكات Xالاشتراك الأساسي (Basic):

يُعد الاشتراك الأساسي أقل باقات منصة X من حيث السعر، حيث تبلغ تكلفته حوالي 3 دولارات شهريًا (مع اختلاف بسيط حسب الدولة)، لا يوفّر هذا الاشتراك إزالة الإعلانات، إذ تظل الإعلانات تظهر للمستخدمين بشكل طبيعي. أما عن المزايا، فيتيح للمستخدم إمكانية تعديل التغريدات بعد نشرها، وكتابة تغريدات أطول مقارنة بالحسابات المجانية، إضافة إلى رفع مقاطع فيديو أطول وذات جودة أعلى، كما يمنح المشتركين أولوية طفيفة في ترتيب الردود ضمن المحادثات، إلا أن هذه المزايا تظل محدودة مقارنة بالخطط الأعلى، ولا تتضمن الحصول على العلامة الزرقاء الخاصة بتوثيق الحساب.

الاشتراك المميز (Premium):

تبلغ تكلفة الاشتراك في الخطة المميزة حوالي 8 دولارات شهريًا، أو 84 دولارًا عند الدفع السنوي. يمنح هذا الاشتراك المستخدمين مزايا إضافية عن الخطة الأساسية، من أبرزها تقليل نسبة الإعلانات الظاهرة بنسبة تصل إلى 50% أثناء تصفح المحتوى. كذلك يتيح إمكانية الحصول على العلامة الزرقاء لتوثيق الحساب، شريطة التحقق من الهوية واستيفاء بعض المعايير. إضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون على أولوية أكبر في ترتيب الردود، وزيادة انتشار منشوراتهم عبر خوارزميات المنصة، وإمكانية تحقيق دخل عبر برنامج مشاركة الأرباح من الإعلانات، فضلًا عن تحسينات متقدمة في إمكانيات تعديل التغريدات ونشر الفيديوهات الطويلة.

الاشتراك المميز بلس (Premium+):

يُعتبر اشتراك Premium+ هو الأعلى تكلفة والأكثر شمولًا، إذ يبلغ سعره 22 دولارًا شهريًا، أو 229 دولارًا سنويًا وفقًا للتحديث الأخير المعلن في أبريل 2025، يتميّز هذا الاشتراك بتقديم تجربة خالية تمامًا من الإعلانات، مما يوفر تصفحًا أكثر سلاسة. كما يتيح أولوية قصوى في ترتيب الردود والظهور ضمن نتائج البحث، ويشمل مزايا متقدمة إضافية مثل الوصول الكامل إلى أدوات تحليل الاتجاهات (Radar)، واستخدام موسّع لنموذج الذكاء الاصطناعي "Grok"، فضلًا عن ضمان سرعة الدعم الفني والتعامل الفوري مع البلاغات والمشكلات. بالطبع، يشمل هذا الاشتراك الحصول على العلامة الزرقاء بمجرد استيفاء شروط المنصة.