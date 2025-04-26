تكنولوجيا: تسريبات تفيد بأن هاتف Galaxy Z Fold7 أنحف من المتوقع وZ Flip7 قادم ببطارية أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن هاتفي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 في أوائل شهر يوليو المقبل، بينما تتوالى التسريبات لتكشف تدريجيًا ملامح التصميم والمواصفات قبل الإعلان الرسمي.

ووفقًا لأحدث تقرير من TechManiacs، يبدو أن سامسونج تسعى لتحقيق قفزة نوعية في فئة الهواتف القابلة للطي.

أبرز ما جاء في التقرير أن Galaxy Z Fold7 سيكون أنحف بكثير من الإصدار السابق لعام 2024. فبينما أشارت تسريبات سابقة إلى سماكة تبلغ 9.5 مم عند الطي، يدّعي التقرير الجديد أن الهاتف سيبلغ سمكه 8.2 مم فقط عند الطي، مما يجعله أرق من أجهزة منافسة مثل Oppo Find N5 الذي يأتي بسماكة 8.9 مم.

إذا صحت هذه المعلومات، فستكون سامسونج قد تجاوزت أفضل محاولاتها السابقة، مثل Galaxy Z Fold Edition الذي يبلغ سمكه 10.6 مم.

فيما يخص الكاميرا، سيحتفظ Fold7 بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مثل الإصدار الخاص، دون تغيير في الكاميرتين المقربة (10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x) والواسعة للغاية (12 ميجابكسل).

أما الشاشة الداخلية فستنمو إلى 8 بوصة بدلًا من 7.6 إنش في Z Fold6، في حين ستتسع شاشة الغلاف من 6.3 إلى 6.5 بوصة، وهي نفس أبعاد نسخة الإصدار الخاص.

أما Galaxy Z Flip7، فسيحصل على شاشة غلاف أكبر، تنتقل من الشكل شبه المربع بقياس 3.4 إنش إلى شاشة مستطيلة تقارب 4 بوصة.

ورغم أن التقرير لم يحدد السمك بدقة، إلا أنه يؤكد أن الهاتف سيكون أنحف من Z Flip6. كذلك، سيحصل Flip7 على ترقية في البطارية من 4000 إلى 4300 مللي أمبير، بينما ستبقى سرعات الشحن كما هي دون تغيير.

من ناحية الكاميرا، لن يشهد Z Flip7 تحسينات كبرى، حيث ستُعاد استخدام نفس إعدادات Z Flip6، بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وعدسة واسعة 12 ميجابكسل.

وكما هو متوقع، سيعمل كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 إصدار Galaxy، وقد يحصل Z Flip على نسخة SE بمعالج Exynos 2400، حسب التسميات المستقبلية.

فيما يخص الأسعار، أشار التقرير إلى أن Galaxy Z Fold7 سيشهد زيادة قدرها 100 يورو مقارنة بـ Z Fold6، الذي أُطلق بسعر 2000 يورو. أما Z Flip7، فلم تُذكر معلومات دقيقة عن تسعيره حتى الآن.

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