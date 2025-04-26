شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألوان iPhone 17 قد تشهد تغييرًا جذريًا هذا العام لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تُشكّل ألوان iPhone أهمية كبيرة للبعض، ولكن بالنسبة للعديد من المستخدمين، يُمكنها التأثير على قرار الترقية، ومع تشكيلة iPhone 17 لهذا العام، قد نشهد تغييرات أكبر في الألوان من المعتاد، حيث قد تتغير اتجاهات ألوان iPhone هذا العام لسببين:

و في السنوات الأخيرة، أصبحت ألوان iPhone متوقعة نوعًا ما، حيث يأتي الطرازان الأساسيان - iPhone 16 و16 Plus حاليًا - عادةً بنفس الألوان، ويميلان إلى أن يكونا، في الواقع، ملونين.

من ناحية أخرى، تتبع طرازات Pro - حاليًا iPhone 16 Pro وPro Max - نمطًا مختلفًا:

تتوفر خيارات ألوان أقل من شقيقاتها، وتتمثل هذه الألوان عادةً في درجات مختلفة من الرمادي، وفي كل عام، يكون لون واحد فقط من هذه الألوان جديدًا كليًا.

وفي حين أن هناك الكثير مما نعرفه بالفعل عن خطط Apple لمجموعة iPhone 17، إلا أن الألوان غالبًا ما تكون من آخر التفاصيل التي يتم تسريبها، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وردتنا أول شائعة، حيث قيل إن اللون الأزرق السماوي مُرجح لهاتفي iPhone 17 Pro وPro Max.



يبدو أن اللون الأزرق السماوي قد حقق نجاحًا كبيرًا على جهاز MacBook Air M4، لذا أعتقد أنه قد يحظى بشعبية كبيرة على iPhone أيضًا، ولكن سواء صدقت هذه الشائعة أم لا، فهناك سببان للاعتقاد بأن سلسلة iPhone 17 قد تشهد تغييرًا لونيًا أكبر من المعتاد.

ولعل إطلاق iPhone 17 Air، وإصدار طرازات Pro التي تخلت عن التيتانيوم، فقد يُحدث iPhone 17 Air وطرازات Pro الخالية من التيتانيوم تغييرًا جذريًا في الألوان، ومع iPhone 17 Air، تُقدم Apple طرازًا رابعًا جديدًا في سلسلة هواتفها، ومن المؤكد أنه سيحظى باهتمام وإثارة أكبر من طرازي Plus أو mini.

ومن المُحتمل أن تُقدم Apple لهاتفها 17 Air نفس خيارات الألوان المُتاحة في iPhone 17 الأساسي، ولكن نظرًا للتصميم الجديد الفريد والنحيف للغاية والشعبية الواسعة المُتوقعة، لن أُفاجأ إذا حصل iPhone 17 Air على ألوانه المُخصصة هذا العام، ثم هناك طرازات Pro.

ولطالما اتجهت نحو درجات ألوان أكثر هدوءًا، يبدو أن فرص Apple في التمييز بين الألوان أصبحت محدودة أكثر مع طرح التيتانيوم مع iPhone 15 Pro.

ولكن وفقًا للشائعات، سيتخلى iPhone 17 Pro وPro Max عن التيتانيوم - جزئيًا على الأقل - وسيستخدمان المزيد من الألومنيوم بدلاً منه، وهذا التغيير في المواد يعني أنه لن يكون بإمكاننا الحصول على التيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأسود فقط للعام الثالث على التوالي.

بدلاً من ذلك، ستحتاج Apple إلى تقديم مجموعة جديدة كليًا من ألوان Pro بلمسات نهائية من الألومنيوم.