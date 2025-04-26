تكنولوجيا: سماعات Bowers & Wilkins PX7 S3 بتصميم جديد وعزل ضوضاء محسن مقابل 429 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Bowers & Wilkins عن أحدث إصدار من سماعات إلغاء الضوضاء وهو PX7 S3، والذي يأتي كتحديث قوي في فئة السماعات الممتازة، رغم أنه لا يُعد الطراز الرئيسي للشركة، وهو اللقب الذي لا يزال يحتفظ به PX8.

جاء PX7 S3 بتصميم معادٍ كليًا لتمييزه عن الإصدار السابق PX7 S2e. ورغم احتفاظ عصابة الرأس بلمسة القماش المألوفة، إلا أن الشركة أوضحت أنها أصبحت أكثر راحة للاستماع لفترات طويلة.

كذلك، أصبحت أكواب الأذن أنحف لمنح مظهر أكثر أناقة، كما أضيفت شبكة دائرية تلتف حول كل كأس أذن، مما يضفي طابعًا بصريًا متجددًا.

نُقلت الأزرار المادية إلى الجزء الخارجي من السماعات، وأصبح وزنها أخف بعدة غرامات، ما يجعلها أكثر ملاءمة للحمل والاستخدام اليومي.

وعلى صعيد الصوت، لا تزال السماعات تستخدم مشغلات بقطر 40 مم مصنوعة من السليلوز الحيوي، ولكن تم إعادة تصميمها لتحسين الأداء، ما أسفر عن تشويش أقل وتلوين صوتي منخفض، بالإضافة إلى تحسين الاستجابة والديناميكيات.

تؤكد الشركة أن PX7 S3 قادرة على تقديم تفاصيل صوتية أكثر ثراءً، وباس أعمق، ووضوح أعلى مقارنة بالإصدار السابق PX7 S2e. وتدعم السماعات الآن Bluetooth 5.3، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من ترميزات الصوت مثل AptX Lossless، وAptX Adaptive، وAptX HD، وAptX Classic، وAAC، وSBC.

تم تزويد PX7 S3 بثمانية ميكروفونات، أكثر من الإصدار السابق، ما يسهم في تحسين جودة إلغاء الضوضاء ووضوح المكالمات الصوتية. ويشمل النظام الرقمي DSP عالي الأداء مع مكبر صوت ومحوّل رقمي مدمجين، بالإضافة إلى دعم للصوت عالي الجودة بدقة 24 بت، وتوازن صوتي عبر EQ مكوّن من خمس نطاقات.

تستمر البطارية في توفير 30 ساعة من التشغيل، ومع ذلك، يمكن لشحن سريع لمدة 15 دقيقة أن يمنح المستخدم ما يصل إلى 7 ساعات من الاستخدام. وستتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الأبيض، والأسود والأزرق بسعر 429 دولارًا.

يتضمن صندوق السماعات علبة حماية، وكابل USB-C إلى USB-C، وكابل USB-C إلى منفذ 3.5 ملم.

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