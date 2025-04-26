شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 إير يظهر بتصميم فائق النحافة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 17 Air فى سبتمبر المقبل، وسط تسريبات تؤكد أن الجهاز سيكون أنحف هاتف في فئته، بسُمك يصل إلى 5.5 ملم فقط، مقارنة بـ6.4 ملم لهاتف سامسونج.

وفي فيديو مسرّب يُقال إنه يُظهر قالبًا فعليًا لهاتف iPhone 17 Air قادم من الصين، ظهر الجهاز بسُمك يبلغ 5.65 ملم، أي أسمك قليلًا من المتوقع، لكنه لا يزال يُعد من أنحف الأجهزة التي صممتها آبل على الإطلاق.

هذا التصميم فائق النحافة لم يأتِ دون تضحيات، إذ أفادت التسريبات بأن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط، ما يجعله مختلفًا عن باقي أفراد عائلة iPhone 17، كما يُتوقع أن تكون سعة البطارية أقل من الإصدارات الأخرى، بسبب المساحة المحدودة داخل الجهاز.

ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن هذا الهاتف شديد النحافة من تجاوز اختبارات الصلابة والانحناء، أم أن التصميم الأنيق سيؤثر على قوة التحمل؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد.