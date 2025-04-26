شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تطرح لعبة Star Wars Zero Companyخلال 2026 على أجهزة الكمبيوتر وPS5 وXbox Series S/X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Electronic Arts النقاب عن لعبتها القادمة من سلسلة Star Wars، Star Wars Zero Company، وهى لعبة تكتيكية فردية تعتمد على الأدوار، طورتها Bit Reactor بالتعاون مع Respawn Entertainment وLucasfilm Games.

وتدور أحداث اللعبة في نهاية حروب الاستنساخ، وتوصف بأنها "قصة جريئة وواقعية" تتضمن فرقة غير تقليدية من العملاء الذين يواجهون تهديدًا جديدًا للمجرة، وستصدر Star Wars Zero Company فى عام 2026 على أجهزة الكمبيوتر، وPS5، وXbox Series S/X.



وتم تأكيد اللعبة الاستراتيجية لأول مرة الأسبوع الماضي بعد تسريب، وسيتبع الإعلان الكامل يوم السبت خلال فعالية Star Wars Celebration في اليابان، وستلعب Star Wars Zero Company دور ضابط سابق فى الجمهورية يُدعى هوك، والذي سيجند ويقود فريقًا غير تقليدي من المرتزقة النخبة، وينحدر أعضاء شركة Zero من جميع أنحاء المجرة، ويحملون العديد من نماذج Star Wars الكلاسيكية، مثل الآليين الفلكيين، والجيداي، والروبوتات، وستتمتع الشخصيات بسمات وقدرات قتالية مميزة.

كما أطلقت EA عرضًا دعائيًا بالتزامن مع الكشف، يتضمن مشاهد سينمائية وأسلوب لعب من اللعبة الاستراتيجية، وصرح جريج فورتش، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي في شركة Bit Reactor المطورة، في بيان صحفي: "ترتكز رؤيتنا لشركة Star Wars Zero على ركائز تصميم أسلوب اللعب التي تنسج تجربة Star Warsgalaxy الغامرة مع أسلوب لعب شيق قائم على الأدوار".



وأضاف: "هدفنا هو تقديم لعبة بقصة Star Wars أصلية من حقبة Clone Wars، تُثمر عن نتائج ملموسة من اختيارات اللاعبين، ومعارك تكتيكية عميقة قائمة على الأدوار، مع عرض سينمائي سهل الفهم".

وسيقود اللاعبون شركة Zero في حملة من العمليات التكتيكية والتحقيقات عبر المجرة، مع تطوير قاعدة عمليات، وصرحت شركة EA بأنه يمكن تخصيص مظهر هوكس وفئة قتاله بالكامل، ويمكن اختيار بقية العملاء من مجموعة من فئات وأنواع شخصيات حرب النجوم الأصلية، ويمكن للاعبين تعديل مظهرهم وعتادهم وقدراتهم عبر مجموعة من نماذج الشخصيات، بما في ذلك جنود الاستنساخ، والميكانيكيون الفلكيون، والجيداي.

أثناء القيام بالمهام، سيكون تكوين روابط وثيقة مع أعضاء الفرقة أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان لمهارات القتال التي تساعد أثناء المعركة.

كما تتطلب العمليات التكتيكية التحضير الجيد، والفرقة المناسبة، والاستراتيجية المناسبة، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة Rebellion إن إطلاق Atomfall's Game Pass حقق "نجاحًا باهرًا".

كشفت EA أيضًا عن أربع شخصيات أصلية من حرب النجوم من اللعبة خلال الحدث، وتشمل هذه الشخصيات تريك، جندي مستنسخ، ولوكو برونك، قناص حارق، وكلاي كوليرفو، مسلح ماندالوريان، وتيل، جيدي بادوان من توغناث، ووفقًا لشركة EA، ستضم لعبة Star Wars Zero Company واحدة من أكبر الخرائط وأكثرها تفاعلية في لعبة Star Wars على الإطلاق، حيث تأخذ اللاعبين إلى كواكب مألوفة من وسائط Star Wars الأخرى مثل Serolonis من The Bad Batch، وVandor من Solo: A Star Wars Story، وMapuzo من Obi-Wan Kenobi، وغيرها.

على الرغم من عدم تأكيد موعد الإصدار حتى الآن، ستصل لعبة Star Wars Zero Company إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وPS5، وXbox Series S/X في عام 2026، ويمكن الآن إضافة اللعبة إلى قائمة الرغبات على جميع المنصات المدعومة.