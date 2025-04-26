شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة جوية لمركبة كيوريوسيتى وهى تتحرك فوق المريخ والان مع تفاصيل الخبر

التقطت مركبة استطلاع المريخ (MRO) التابعة لوكالة ناسا ما يُعتقد أنها أول صورة مدارية لمركبة كيوريوسيتى "أثناء تحركها".

تُظهر الصورة، التي تم تحسينها لإبراز التفاصيل، بوضوح المسارات التي خلفتها عجلات مركبة كيوريوسيتي الست أثناء دورانها عبر المناظر الطبيعية القاحلة للكوكب الأحمر، مع وجود نقطة صغيرة تشير إلى المركبة نفسها.



وصرّح مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، المشرف على مهمة كيوريوسيتى فى منشور، انه فى 28 فبراير التُقطت كيوريوسيتي في ما يُعتقد أنها أول صورة مدارية للمركبة أثناء رحلتها عبر الكوكب الأحمر

والتقطت الصورة بواسطة كاميرا HiRISE (تجربة التصوير العلمي عالي الدقة) التابعة لمسبار المريخ، ويُقدر طول المسارات بحوالي 320 مترًا (1050 قدمًا) ، وتظهر كيوريوسيتي بالقرب من قاعدة منحدر شديد الانحدار، والذي يقول مختبر الدفع النفاث إن المركبة صعدته منذ ذلك الحين.

وتسير المركبة، التي وصلت إلى المريخ عام 2012، باستخدام مزيج من الأوامر عن بُعد من الأرض والتحكم الذاتي على متنها، حيث يعمل مهندسو مختبر الدفع النفاث جنبًا إلى جنب مع العلماء لتخطيط رحلة كل يوم.

وقالت ناسا إن المسارات ربما تظل مرئية "لأشهر" قبل أن تمحوها الرياح المريخية ، وقال مختبر الدفع النفاث إن هذه الرحلات تمثل ما يقرب من 11 رحلة بدأت في 2 فبراير ، حيث انطلقت كيوريوسيتي بسرعة قصوى تبلغ 0.1 ميل في الساعة (0.16 كيلومتر في الساعة) من قناة جيديز فاليس في رحلتها إلى محطتها العلمية التالية.

ويقضى مسبار ناسا وقته فى دراسة ما إذا كان المريخ قد وفّر يومًا ما ظروفًا بيئية مناسبة للحياة الميكروبية، كما يجمع بيانات عن مناخ الكوكب وجيولوجيته، ويُحلّل بيئته استعدادًا لمهام مأهولة مستقبلية.

ويدور MRO حول المريخ على ارتفاع يتراوح بين حوالي 155 إلى 196 ميلاً (250 إلى 315 كيلومترًا)، مع أهداف مهمته الأساسية لدراسة جيولوجيا المريخ ومناخه، والبحث عن علامات على وجود الماء، ودعم مهمات المريخ الأخرى من خلال نقل البيانات واستكشاف مواقع الهبوط المحتملة للمهام المستقبلية.

كيوريوسيتي ليست المركبة الوحيدة التابعة لناسا التى تجوب سطح المريخ ، فمركبة بيرسيفيرانس، الأكثر تطورًا، موجودة على الكوكب الأحمر منذ وصولها إليه بهبوط مذهل صُوّر بفيديو عالي الدقة عام 2021.