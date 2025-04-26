شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة عملية لهاتف iPhone 17 Pro تكشف عن وحدة الكاميرا الخلفية المستطيلة المعاد تصميمها والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 17، التي تضم iPhone 17 وiPhone 17 Air (أو Slim) وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max في سبتمبر.

ولم تُعلن آبل بعد عن أي تفاصيل تتعلق بسلسلة iPhone 17، ولكن ظهرت على الإنترنت صورةٌ يُزعم أنها لهاتف iPhone 17 Pro، تُقدم لمحةً إضافيةً عن التصميم المُحتمل للهاتف، وتكشف الصورة عن تصميم جديد مع مجموعة كاميرات مستطيلة، و يُشبه تصميم الجزء الخلفي لهاتف iPhone 17 Pro أحدث هواتف Pixel من Google .

إعادة تصميم وحدة الكاميرا في iPhone 17 Pro (متوقع)

وأشارت تسريبات سابقة مرارًا وتكرارًا إلى أن هاتف iPhone 17 Pro سيتميز بتصميم جديد للكاميرا الخلفية مع جزيرة كاميرا أوسع ، وتؤكد أحدث صورة عملية نُشرت على منصة X هذه الادعاءات ، حيث يُظهر التصميم الجهاز باللون الأبيض مع شريط كاميرا عريض يمتد بعرض الجهاز، ويشبه التصميم المقترح وحدة الكاميرا الأفقية التي ظهرت في هاتف Google Pixel 9 .

وتستخدم آبل حاليًا نتوءًا مربعًا للكاميرا في هاتفي iPhone 16 Pro و iPhone 15 Pro ، ويبدو أن مجموعة الكاميرات الطويلة في iPhone 17 Pro تضم ثلاثة مستشعرات خلفية.

ويبدو أنها موزعة على الجانب الأيسر من الهيكل، مع نقل وحدة الفلاش إلى اليمين.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت شائعات عديدة حول هاتف iPhone 17 Pro ، ومن المتوقع أن يأتي بلون أزرق سماوي جديد وشاشة بقياس 6.3 بوصة، ويُشاع أنه سيعمل بمعالج A19 Pro المُصنّع بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC ، ومن المرجح أن يدعم الهاتف ميزة تسجيل الفيديو المزدوج ، والتي من المتوقع أن تُطرح مع نظام iOS 19.

يقال إن آبل ستستخدم هيكلًا من الألومنيوم في هاتف آيفون 17 برو، وقد يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ، ويُقال إنه سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، أبرزها كاميرا خلفية مُحسّنة بدقة 48 ميجابكسل.

قد يحتوي آيفون 17 برو أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، مثل سابقه.