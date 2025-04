شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تطلق لعبة ماريو جديدة على Switch 2.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أشارت نينتندو إلى أن لعبة ماريو جديدة ستصدر لجهاز نينتندو سويتش 2 قريبا، ومن جانبه قال دوج باوزر رئيس نينتندو أمريكا من المعجبين المتحمسين "ترقبوا" عندما سُئل عن لعبة ماريو القادمة.

وتوقع الكثيرون إطلاق سويتش 2 بلعبة ماريو جديدة، ربما تكون جزءًا ثانيًا من سوبر ماريو أوديسي ، لكن نينتندو كشفت عن ماريو كارت وورلد ودونكي كونج بانانزا كألعاب من إنتاجها الخاص لجهاز سويتش 2.

ولم تكشف شركة Nintendo عن قائمة ألعابها الخاصة بمنصة Switch 2 باستثناء العناوين المؤكدة للجهاز في عام 2025 ، وخلال بث Nintendo Direct الذي ركز على Switch 2 في 2 أبريل، كشفت الشركة عن بعض عناوين الطرف الأول بالإضافة إلى ألعاب الطرف الثالث القادمة إلى المنصة الجديدة.



تم تأكيد لعبتين فقط من إنتاج الشركة الأم كعنواني إطلاق، وستكونان متاحتين في 5 يونيو عند إصدار جهاز Switch 2، وهما لعبة سباقات العالم المفتوح Mario Kart World ، وجولة Nintendo Switch 2 Welcome Tour ، وهى دليل تفاعلى للجهاز الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تصل لعبة المنصات ثلاثية الأبعاد Donkey Kong Bananza في 17 يوليو، في حين تم تأكيد إطلاق Kirby Air Riders و Drag X Drive و Hyrule Warriors: Age of Imprisonment في عام 2025 ، ومن المرجح أن يعني الكشف عن قائمة الطرف الأول أنه لن يكون هناك إصدار رئيسي لـ Mario أو The Legend of Zelda هذا العام.

ومع ذلك، ستطلق Nintendo مجموعة من ترقيات Nintendo Switch 2 Edition للألعاب الحالية والمعلنة على Switch 1 مثل Metroid Prime 4: Beyond، وThe Legend of Zelda: Breath of the Wild، وThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، وSuper Mario Party Jamboree، وKirby and the Forgotten Land، وPokémon Legends: ZA - كل ذلك في عام 2025، مع إطلاق عنواني Zelda ثلاثي الأبعاد المشهورين من Switch الأصلي في يوم الإطلاق.

قد يتم إطلاق Assassin's Creed Shadows على Switch 2

أعلن مطورو الطرف الثالث عن مجموعة قوية من الألعاب القادمة لجهاز Switch 2 هذا العام وما بعده ، وتشمل هذه الألعاب لعبة The Duskbloods الحصرية الجديدة من FromSoftware لجهاز Switch 2، بالإضافة إلى ألعاب شهيرة مثل Hogwarts Legacy وSplit Fiction وCyberpunk 2077 وElden Ring وTony Hawk's Pro Skater 3+4 وStar Wars Outlaws وغيرها الكثير.

مؤخرًا، أشارت معلومات مُدرجة على موقع PEGI لتصنيفات الألعاب إلى إمكانية إصدار لعبة Assassin's Creed Shadows على منصة Switch 2 أيضًا، ووفقًا لتقرير VGC ، ظهر Switch 2 كمنصة مدعومة للعبة، كما هو موضح في قسم الألعاب الأكثر بحثًا على الموقع.

يبدو أن القائمة قد تغيّرت منذ ذلك الحين، حيث أصبحت صفحة Assassin's Creed Shadows على موقع PEGI تعرض الآن أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وبلايستيشن 5 ، وإكس بوكس ​​سيريس إس/إكس فقط كمنصات مدعومة.

مع ذلك، تشير القائمة السابقة إلى أن أحدث لعبة أكشن ومغامرات من Ubisoft ستصدر على Switch 2، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تأكيد Ubisoft إطلاق Star Wars Outlaws على Switch 2 فى 4 سبتمبر، إلا أن الشركة لم تُعلن بعد عن إصدار أحدث لعبة Assassin's Creed على Switch 2.

وتم الكشف عن جهاز Nintendo Switch 2 بالكامل فى 2 أبريل وكان من المقرر أن يكون متاحًا للطلب المسبق في الولايات المتحدة اعتبارًا من 9 أبريل.

ومع ذلك، دفعت التعريفات التجارية المتبادلة واسعة النطاق التى أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، Nintendo إلى تأجيل تاريخ الطلب المسبق إلى 24 أبريل. سيكون الجهاز الهجين متاحًا اعتبارًا من 5 يونيو.