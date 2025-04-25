شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة الشطرنج الإلكترونية تتجاوز 200 مليون عضو بإجمالى 20 مليون مبارة يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت منصة الشطرنج الإلكترونية، Chess.com التي تأسست عام 2005 وأُطلقت عام 2007، 200 مليون عضو، و من بين هؤلاء الأعضاء، هناك 105 مليون مستخدم يدفعون اشتراكًا.

وكشفت التقرير أن أكثر من 20 مليون مباراة شطرنج تقام يوميًا على المنصة.

ومن جانبه صرح ألبرت تشنج، كبير مسؤولي النمو في Chess.com، تتمتع الشطرنج بمتانة لا مثيل لها، فلقد لُعبت لأكثر من 1500 عام، موضحا بأن Chess.com ليست شركة جديدة كليًا لقد كانت موجودة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

توسعت الشركة كثيرًا منذ بداياتها كمنتدى إلكتروني للاعبي الشطرنج في الحياة الواقعية لمناقشة مبارياتهم.



يقدم موقع Chess.com الآن مباريات شطرنج كاملة ضد لاعبين آخرين أو روبوتات، وألعابًا وألغازًا يومية، وأخبارًا عن عالم الشطرنج، وإمكانية بثّ منافسات الشطرنج، وغيرها الكثير.

يُرجع تشنج الفضل في نمو الشركة القوي والمستدام إلى ابتكار منتجاتها المستمر، و على سبيل المثال، أطلقت الشركة ميزة مراجعة الألعاب بالذكاء الاصطناعي في عام 2021، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص أداء اللاعب في اللعبة والإشارة إلى التحسينات المحتملة.



وأضاف أن غالبية المستخدمين الجدد على Chess.com هم مبتدئون، وبينما صُممت المنصة للاعبين من جميع المستويات، فإن هذه الميزات يمكن أن تُعزز حب اللعبة لدى هؤلاء الأعضاء الجدد.

كما استفادت الشركة من الاهتمام المتزايد بالشطرنج على مدار السنوات القليلة الماضية.

واكتسبت الشطرنج، إلى جانب العديد من الألعاب الأخرى، شعبية كبيرة خلال فترة الجائحة، حيث بحث الناس عن طرق عبر الإنترنت للترفيه عن أنفسهم خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، استجابةً لذلك، اضطر موقع Chess.com إلى تعزيز بنيته التحتية لتلبية الطلب الجديد.



وأضاف تشنج أن اللعبة أصبحت عالمية بشكل متزايد، حيث يأتى حوالى 85٪ من تسجيلات المستخدمين الجدد من خارج الولايات المتحدة.