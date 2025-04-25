شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تطبيق التوقيت الصيفى.. كيف تضبط الوقت على تطبيق الواتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت الحكومة المصرية، التوقيت الصيفي بعدما اعتمدت تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وقد يواجه بعض المستخدمين أزمة في ضبط التوقيت الجديد على تطبيق واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة حول العالم، لذا إذا واجهت أزمة في ضبط التوقيت على الواتساب يمكنك قراءة السطور التالية.

إعداد التاريخ والوقت

نوصي بإعداد التاريخ والوقت لديك على ضبط تلقائي للتاريخ والوقت أو ضبط تلقائي للمنطقة الزمنية، و يعني ذلك أن موفر خدمة الهاتف المحمول سيتولى ضبط هاتفك على الوقت الصحيح.

1.انتقل إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز.

2.انقر على إعدادات عامة ثم التاريخ والوقت.

3.شغِّل ضبط تلقائي للوقت والتاريخ وضبط تلقائي للمنطقة الزمنية.



ملاحظة: قد يكون من المفيد أيضًا تشغيل خاصية ضبط المنطقة الزمنية تبعًا للموقع، ويمكن أن يساعد هذا إذا كانت توفر شبكتك منطقة زمنية غير صحيحة في بعض الأحيان.



ضبط منطقتك الزمنية

كما يمكنك أيضًا تعديل إعدادات التاريخ والوقت وكذلك تصحيح المنطقة الزمنية يدويًا.