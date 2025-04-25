شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطرح ميزة التعليقات للإبلاغ عن منتحلى الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فيسبوك، عن إجراءات جديدة لضبط المحتوى المقدم على منصتها، مؤكدة على رغبتها في خفض معدلات وصول وظهور التعليقات التي تُكتشف على أنها تفاعلات زائفة،بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ فيسبوك باختبار ميزة التعليقات التي ستسمح للمستخدمين بالإشارة إلى التعليقات غير ذات الصلة أو التي لا تتناسب مع سياق المحادثة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن فيسبوك عن تحديث أداة إدارة التعليقات للكشف عن التعليقات التي قد تكون منتحلة هوية وإخفائها تلقائيًا.

كما سيتمكن منشئو المحتوى من الإبلاغ عن منتحلي الشخصية في التعليقات.

يأتي إعلان اليوم بعد أسابيع قليلة من إطلاق فيسبوك لعلامة تبويب "الأصدقاء" المُحسّنة، والتي ستعرض تحديثات الأصدقاء فقط، دون أي محتوى آخر مُوصى به. تُظهر كل من علامة تبويب "الأصدقاء" الجديدة والحملة على المحتوى غير المرغوب فيه .

ويسعى فيسبوك لتحسين خلاصات المستخدمين وعرض المحتوى الذي يرغبون في رؤيته بالفعل.

ليس من المُستغرب أن يسعى فيسبوك للعودة إلى "فيسبوك الأصلي"، خاصةً وأن رسائل البريد الإلكتروني التي كُشف عنها مؤخرًا من عام ٢٠٢٢ أظهرت قلق زوكربيرج من فقدان الشبكة الاجتماعية لأهميتها الثقافية.



