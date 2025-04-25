شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنتل" تقدم توقعات محبطة وسط التوترات التجارية العالمية.. تخفيض تكاليف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة انتل أبرز شركات صناعة الرقائق في العالم توقعات ضعيفة للفترة الحالية وقالت إنها سوف تخفض العمال لجعل التكاليف تتماشى مع الحجم الأصغر للشركة.

وذكر بيان للشركة اليوم - نقلته وكالة بلومبرج- أن إيرادات الربع الثاني سوف تترواح بين 11.2 مليار دولار و 12.4 مليار دولار ويقارن ذلك بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 12.9 مليار دولار.

وقالت إنتل في بيانها إن خطة خفض التكاليف ستشمل "إزالة طبقات الإدارة" لتمكينها من اتخاذ قرارات أسرع وليس لدى الشركة حتى الآن تقدير للنفقات غير المتكررة المرتبطة بالتخفيضات، لكنها تتوقع تخفيض تكاليف التشغيل إلى حوالي 17 مليار دولار هذا العام و 16 مليار دولار في عام 2026.



وذكرت وكالة بلومبرج أن إنتل تخطط لخفض موظفيها بأكثر من 20 %.

وقال المدير المالي لشركة إنتل ديفيد زينسن، في البيان، أن البيئة الكلية الحالية تخلق حالة عالية من عدم اليقين في جميع أنحاء الصناعة، وهو ما ينعكس في توقعاتنا" مضيفا "نحن نتبع نهجًا منضبطًا وحكيمًا لدعم الاستثمار المستمر في منتجاتنا الأساسية مع زيادة وفورات التكاليف التشغيلية وكفاءة رأس المال".



وقال زينسنر إنه ليس لديه حاليا تقدير لحجم تخفيض القوى العاملة.



وقد حققت أسهم إنتل، بعد عدة سنوات من تجنبها من قبل المستثمرين، أداءً جيدًا نسبيًا في عام 2025، محققة مكاسب متواضعة.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 16 %.



وفي الربع الأول، تكبدت الشركة خسارة قدرها 19 سنتا للسهم الواحد وقدر المحللون خسارة 22 سنتا للسهم على مبيعات قدرها 12.31 مليار دولار.

و في العام الماضي، انخفضت إيرادات إنتل السنوية بنحو 26 مليار دولار عن ذروتها في عام 2021.