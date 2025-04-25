شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موسكو تكشف عن أول مجمع روسى لألعاب الفيديو والرسوم المتحركة خلال بمهرجان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الصناعات الإبداعية فى موسكو عن مشروع طموح يعد الأول من نوعه فى روسيا، يتمثل في "مجمع متكامل لألعاب الفيديو والرسوم المتحركة"، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان "إنسومنيا مصر" للألعاب الإلكترونية، المُقام فى القاهرة في الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري.

فعاليات مهرجان "إنسومنيا مصر" للألعاب الإلكترونية

ومن المنتظر افتتاح هذا المجمع في العاصمة الروسية بحلول عام 2025، حيث سيُوفر بيئة تكنولوجية متطورة تدعم دورة الإنتاج الكاملة لألعاب الفيديو، بدءًا من التصميم وحتى التسويق، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون الدولى بين المطورين الروس ونظرائهم من مختلف دول العالم، وفى مقدمتهم المطورون المصريون.

ودعت جولنارا أجاموفا، رئيسة وكالة الصناعات الإبداعية بموسكو، الشركات والاستوديوهات المصرية المتخصصة في تطوير الألعاب والرسوم المتحركة إلى الانضمام لهذا الصرح الابتكاري، وقالت: "ندعو المطورين المصريين للاستفادة من المجمع الأول من نوعه في روسيا، الذي يوفر بيئة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وفرصًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، والمنافسة على مستوى الأسواق الروسية والعالمية".

بنية تحتية تكنولوجية شاملة

ويتضمن المجمع مجموعة متكاملة من المرافق المتطورة التي تخدم جميع مراحل إنتاج المحتوى الرقمي، وتشمل استوديو التقاط الحركة (Motion Capture): لإنتاج رسوميات واقعية تضاهي الإنتاج السينمائى، واستوديو تسجيل صوتي: لتسجيل الموسيقى التصويرية والمؤثرات ودبلجة الشخصيات، وقاعة سينما حديثة: لمراجعة المحتوى وتعديل الألوان بدقة عالية، ومسرح محاضرات: لورش العمل والبرامج التعليمية، ومساحات عروض وفعاليات: مخصصة للعروض الكبرى والبطولات الرياضية الإلكترونية (eSports).



جانب من فعاليات المهرجان جانب من فعاليات المهرجان

فيما ضم الجناح الروسي بالمهرجان عروضًا لثمانى شركات روسية رائدة، استعرضت خلالها أحدث ألعاب الكمبيوتر والموبايل، إلى جانب تقنيات ترفيه تفاعلي متقدمة، مما يعكس عمق الخبرات الروسية فى هذا المجال.